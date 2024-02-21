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Noam Atias

Noam Atiasによる記事

観測された攻撃：Ivanti Connect Secure — CVE-2023-46805 および CVE-2024-21887

February 21, 2024Sam Tinklenberg and Noam Atias

Ivanti Connect Secure を取り巻くセキュリティ対策を理解することは、サイバー脅威や侵入を防ぐために不可欠です。

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CVE-2024-22024 のスキャンアクティビティの観測 - Ivanti 製品に存在する XXE の脆弱性

February 14, 2024Sam Tinklenberg and Noam Atias

Ivanti が発表した重大な CVE が注目されています。この記事では、情報開示から数日後の時点での知見とスキャンアクティビティについて説明します。

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