관찰된 악용: Ivanti Connect Secure - CVE-2023-46805 및 CVE-2024-21887

2024년 1월 10일, 여러 기업(Ivanti, Volexity, Mandiant)이 Ivanti Connect Secure 및 Ivanti Policy Secure 게이트웨이에 영향을 주는 제로 데이 취약점의 존재를 공개했습니다. 이러한 악용 체인은 주로 원격 코드의 실행으로 이어집니다. 2024년 1월 16일에는 취약점에 대한 집중적인 스캔이 시작되었습니다.

SSL-VPN 솔루션의 역할을 하는 Ivanti Connect Secure는 내부 엔터프라이즈 네트워크로 진입하려는 잠재 공격자들이 노리는 매력적인 자산으로 부상했습니다. 가상 사설 네트워크로서의 기능은 암호화 및 인증 계층을 추가하며, 이는 공격으로 감염될 경우 민감한 조직 시스템 및 데이터 저장소에 접근하려는 악의적인 공격자의 기반이 될 수 있습니다.

따라서 Ivanti Connect Secure를 둘러싼 보안 조치를 이해하고 강화하는 것이 엔터프라이즈 네트워크를 대상으로 하는 잠재적인 사이버 위협 및 침입을 방어하는 데 필수적입니다.