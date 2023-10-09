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Roman Lvovsky

로만 르보브스키(Roman Lvovsky)의 게시글

은폐의 기술: 404 페이지를 악용하는 새로운 Magecart 캠페인

October 09, 2023Roman Lvovsky

Akamai 연구원들은 Magecart 공격자들이 악성 코드를 숨기고 웹사이트에 침투하기 위해 사용하는 새로운 난독화 기법을 발견했습니다.

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다른 웹사이트를 공격하기 위해 정상적인 웹사이트를 악용하는 새로운 Magecart 스타일 캠페인

June 01, 2023Roman Lvovsky

Akamai 연구원들은 정상적인 웹사이트 도메인 뒤에 숨어 PII 및 신용카드 정보를 훔치는 새로운 Magecart 스타일의 스키머 캠페인을 발견했습니다.

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Google Tag Manager로 위장한 Magecart 공격

February 15, 2023Roman Lvovsky

Magecart 스키머는 끊임없이 진화합니다. 민감한 고객 정보를 훔치려는 최근 공격은 포괄적인 보안 솔루션의 필요성을 보여줍니다.

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