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Roman Lvovsky

Roman Lvovskyによる記事

巧みな隠蔽：404 ページを悪用する新たな Magecart キャンペーン

October 09, 2023Roman Lvovsky

Akamai の研究者は、Magecart 攻撃者が悪性コードを隠して Web サイトに侵入するために使用している新しい難読化手法を発見しました。

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正当な Web サイトを悪用して攻撃を仕掛ける新しい Magecart 型キャンペーン

June 01, 2023Roman Lvovsky

正当な Web サイトのドメインの背後に隠れて個人情報やクレジットカード情報を盗む、新しい Magecart 型のスキミングキャンペーンを、Akamai の研究者が特定しました。

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Google Tag Manager に偽装した Magecart 攻撃

February 15, 2023Roman Lvovsky

Magecart のスキマーは絶えず進化しています。顧客の機微な情報を盗むことを目的とした最近の攻撃は、包括的なセキュリティソリューションの必要性を示唆しています。

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