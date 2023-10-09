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Roman Lvovsky 的博文

隐藏的艺术：滥用 404 页面的新型 Magecart 活动

October 09, 2023Roman Lvovsky

Akamai 研究人员发现一种新型混淆技术，Magecart 攻击者正在使用这种技术来隐藏恶意代码和入侵网站。

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新型 Magecart 式攻击活动滥用合法网站攻击他人

June 01, 2023Roman Lvovsky

Akamai 研究人员发现了一种新型 Magecart 式数据窃取活动，在此类活动中，攻击者隐藏在合法网站域名背后窃取个人身份信息 (PII) 和信用卡信息。

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伪装成 Google Tag Manager 的 Magecart 攻击

February 15, 2023Roman Lvovsky

Magecart 窃取器在不断发展。最近发生的、旨在窃取敏感客户信息的攻击事件凸显了对全面安全解决方案的需求。

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