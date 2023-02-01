의료 기관을 노리는 킬넷 - 알아야 할 것과 해야 할 것

킬넷은 새로운 것이 아니며, 정부 기관, 민간 기업(이제는 의료 기관까지)을 대상으로 하는 공격의 성격이 진화하고 있습니다. 킬넷은 최근 DDoS 공격으로 유럽 연합 의회(EP) 웹사이트를 다운시킨 친러시아 해커 단체이며 이에 앞서 로베르타 메쏠라(Roberta Metsola) 의장은 EP의 지도자들이 "러시아를 테러 후원국으로 선포"했다고 발표했습니다. 리투아니아, 체코, 루마니아 정부의 웹사이트도 공격을 받았습니다.

미국 내 공격은 더욱 광범위하게 이루어지고 있습니다. 킬넷은 작년에 3여 곳의 주정부 웹사이트를 노렸습니다. 2022년 10월 미국 공항 웹사이트도 킬넷으로부터 피해를 입었고 2022년 8월 사이버 공격으로 방위 산업체 Lockheed Martin의 직원 데이터를 훔친 것도 킬넷이었습니다.

이러한 모든 기관이 중요한 인프라지만, 의료 시스템을 공격하는 것은 한 단계 더 나아가 일거에 수백만 명의 환자들에게 타격을 줄 수 있는 잠재력이 있습니다.

