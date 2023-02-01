Killnet ist nicht neu, aber die Art ihrer Angriffe auf staatliche Institutionen, private Unternehmen – und jetzt auch Gesundheitsorganisationen – entwickelt sich weiter. Killnet ist dasselbe pro-russische Hacker-Kollektiv, das kürzlich die Website des Europäischen Parlaments (EP) mit einem DDoS-Angriff lahmgelegt hat, nachdem die Staats- und Regierungschefs des EP „Russland zum staatlichen Förderer des Terrorismus erklärt hatten“, so Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Auch Litauen, die Tschechische Republik und Rumänien haben Angriffe auf ihre Regierungswebsites verzeichnet.

In den Vereinigten Staaten ist die Bedrohungslandschaft etwas breiter. Zu Killnets Zielen gehörten im letzten Jahr die Regierungswebsites von mindestens drei Staaten. Im Oktober 2022 fielen auch Websites von US-amerikanischen Flughäfen Killnet zum Opfer, und die Gruppe übernahm die Verantwortung für den Diebstahl von Mitarbeiterdaten vom Verteidigungsunternehmen Lockheed Martin bei einem Cyberangriff im August 2022.

All diese Organisationen können als kritische Infrastruktur betrachtet werden, doch ein Angriff auf Gesundheitssysteme geht noch einen Schritt weiter und hat das Potenzial, Millionen von Patienten auf einmal zu treffen.

