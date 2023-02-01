Killnet prende di mira il settore sanitario - Che cosa è necessario sapere e cosa è necessario fare

Il gruppo Killnet non è nuovo, ma la natura dei suoi attacchi alle istituzioni governative, alle aziende private e ora alle organizzazioni sanitarie si sta evolvendo. Killnet è lo stesso collettivo di hacker filorussi che ha recentemente messo fuori uso il sito web del Parlamento europeo (PE) con un attacco DDoS dopo che i leader del PE "hanno proclamato la Russia come uno stato sostenitore del terrorismo", ha osservato il presidente del Parlamento Roberta Metsola. Anche Lituania, Repubblica Ceca e Romania hanno subito attacchi ai propri siti web governativi.

Negli Stati Uniti il panorama è un po' più ampio. L'anno scorso Killnet ha preso di mira i siti web governativi di almeno tre stati. Anche i siti web degli aeroporti statunitensi sono stati vittime di Killnet nell'ottobre 2022 e il gruppo ha rivendicato il furto dei dati dei dipendenti dall'appaltatore della difesa Lockheed Martin in un attacco informatico dell'agosto 2022.

Tutte queste organizzazioni possono essere considerate infrastrutture critiche, ma l'attacco ai sistemi sanitari rappresenta un ulteriore passo avanti, con il potenziale di colpire milioni di pazienti in un colpo solo.

