Serviços de saúde na mira do Killnet: o que você precisa saber e fazer

O Killnet não é novo, mas a natureza de seus ataques a instituições governamentais e empresas privadas — e organizações de saúde agora — está evoluindo. Killnet é o mesmo coletivo hacker pró-russo que recentemente derrubou o site do Parlamento Europeu (PE) com um ataque de DDoS depois que os líderes do PE "proclamaram que a Rússia é uma patrocinadora estatal do terrorismo", observou a presidente do Parlamento, Roberta Metsola. Os websites governamentais da Lituânia, da Tchéquia e da Romênia também foram atacados.

Nos Estados Unidos, o cenário é um pouco mais amplo. Os alvos do Killnet incluíram os websites governamentais de pelo menos três estados no ano passado. Websites de aeroportos dos EUA também foram alvo do Killnet em outubro de 2022, e o grupo assumiu a autoria do roubo de dados de funcionários da Lockheed Martin, prestadora de serviços de defesa, em um ataque cibernético de agosto de 2022.

É correto afirmar que todas essas organizações possuem uma infraestrutura crítica, mas o ataque a sistemas de saúde é uma ameaça de outro nível, com o potencial de afetar milhões de pacientes de uma só vez.

