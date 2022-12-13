올해 아시아 태평양 및 일본 지역(APJ) Partner Summit은 2022년 11월 16일에 개최되었습니다. 아시아 태평양 및 일본 지역(APJ) 파트너 생태계를 위해 마련된 Akamai만의 특별한 가상 이벤트에 관심을 갖고 시간을 내어 참석해 주신 모든 APJ 파트너에게 감사의 말씀을 드립니다.

파트너의 성장 뒷받침

Akamai는 올해 놀라운 성장을 달성했습니다. Akamai 경영팀은 Akamai에서 진행한 기업 인수 및 기타 상황들이 어떻게 전략적으로 새로운 매출을 창출하고 성장을 가속할 수 있는 기회로 이어졌는지를 참석자와 함께 공유할 수 있어 기뻤습니다.

올해 Summit은 참석자들에게 더 많은 수익을 창출하고 중요한 것에 집중하며 자신감을 심어줄 수 있는 툴킷을 제공하기 위해 마련되었습니다.



행사 참석자

이번 행사에서는 Akamai의 CEO, 톰 레이튼(Dr. Tom Leighton) 박사와 Akamai의 파트너를 비롯한 중요한 인사들이 참여했습니다. 레이튼 박사는 Akamai의 2023 전략적 비전을 공유하고 오늘날 시장을 형성하는 트렌드에 대해 자세히 설명했습니다.

Akamai의 인상적인 발표자는 다음과 같습니다.

톰 레이튼, CEO

스트키 타츠야(Tatsuya Suzuki), APJ 채널 및 제휴 지역 담당 부사장

파리말 판디아(Parimal Pandya), APJ 지역 담당 전무 이사

비제이 콜리(Vijay Kolli), 엔터프라이즈 보안 담당 부사장

아쉬비니 싱할(Ashvini Singhal), 제품 관리 담당 수석 이사

신 통 셩(Hsin Thong Sheng), 성장 마케팅 담당 수석 이사

파블로 오니아스(Pablo Onnias), 채널 프로그램 및 운영 담당 이사

프라튜쉬 라즈(Pratyush Raj), 채널 세일즈 및 프로그램 담당 이사

흐리시케시 바르마(Hrishikesh Varma), 제품 관리 담당 이사

패널로 참여한 Akamai 파트너에게 개인적으로 감사의 말씀을 드립니다. 이번에 함께 한 인상적인 참석자는 다음과 같습니다.

마츠모토 와타루(Wataru Matsumoto), CTC(일본) 총괄 매니저

밍웨이 장(Mingwei Zhang), Wangsu(중국) 제휴 부서 담당 이사

헨리 치우(Henry Chiu), Telstra(호주) 사이버 보안 제품 매니저

체리 리(Cherry Li), Shanghai Jinmu IT Ltd(중국) COO

필립 젠킨슨(Phillip Jenkinson), Baidam Solutions(호주) CEO 겸 공동 설립자

리시케시 카마트(Rishikesh Kamat), NTT Ltd.(인도) 서비스 제공 관리 담당 수석 이사

토미 아다야사 수라마르다나(Tommy Adhayasa Suramardhana), Telin(인도네시아) 보안 제품 관리 책임자

마크 트럼블(Mark Trumble), Fujitsu(호주) 사이버 보안 비즈니스 리더

공개 행사, 담화 및 시상식

이번 행사에서는 Akamai의 2023년 비전, STG 및 ETG 제품 로드맵, 서비스 통합업체와 통신업체 및 보안 기술 혁신 공개 행사와 함께 파트너 커뮤니티의 동료들로부터 성공 사례를 들을 수 있었던 편안한 분위기의 간단한 담화가 진행되었습니다.

이번 행사는 파트너의 뛰어난 성과와 혁신의 공로를 인정하는 2022년 APJ Partner Awards를 마지막으로 마무리되었습니다.

이번에 이렇게 Akamai 파트너들을 초대할 수 있어 기뻤습니다. 참석자들과 함께하며 교류할 수 있는 시간이어서 즐거웠습니다. 2023년에 개최될 다음 행사에서 만나기를 기대하겠습니다.