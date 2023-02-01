Killnet no es nuevo, pero la naturaleza de sus ataques contra las instituciones gubernamentales, las empresas privadas y, ahora, contra las organizaciones sanitarias está evolucionando. Killnet es el mismo grupo de hackers prorruso que recientemente inhabilitó el sitio web del Parlamento Europeo (PE) con un ataque DDoS después de que los líderes del PE “proclamaran a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo”, señaló la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. Los sitios web del gobierno de Lituania, la República Checa y Rumanía también han sido atacados.

En los Estados Unidos, la incidencia ha sido mayor. Los objetivos de Killnet incluyeron los sitios web gubernamentales de al menos tres estados el año pasado. Los sitios web de los aeropuertos de EE. UU. también fueron víctimas de Killnet en octubre de 2022, y el grupo se atribuyó el robo de datos de empleados del contratista de defensa Lockheed Martin en un ciberataque en agosto de 2022.

Todas estas organizaciones se pueden considerar infraestructuras esenciales, pero el ataque a los sistemas sanitarios supone un paso más allá porque podría afectar a millones de pacientes de una sola vez.

