X
Akamai adquirirá LayerX para reforzar el control de uso de IA en cualquier navegador. Obtener detalles
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery

El objetivo de Killnet es la atención sanitaria: qué debe saber, qué debe hacer

Carley Thornell headshot

escrito por

Carley Thornell

February 01, 2023

Carley Thornell headshot

escrito por

Carley Thornell

Carley Thornell is a former Industry Marketing Strategist for Healthcare and Life Sciences at Akamai. She has a deep background in thought leadership in the technology space, including leading the content strategy and research team at one of the country’s leading electronic health records systems.

La evaluación del grado de preparación ante las amenazas es una parte esencial del debate y Akamai sabe muy bien cómo liderarlo.

La guerra en Ucrania se está intensificando de nuevo estos días con múltiples ataques con misiles y drones. La acción responde a las promesas de los aliados occidentales de suministrar tanques para hacer retroceder a las fuerzas rusas. Sin embargo, la batalla contra los ciberdelincuentes está cada vez más cerca de nosotros, especialmente de las organizaciones sanitarias y los hospitales de EE. UU. 

El grupo prorruso Killnet lanzó una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) en los últimos días contra algunas de las principales clínicas y centros médicos de Estados Unidos, y muchos expertos advierten de que ataques similares podrían extenderse a otros países que apoyan a Ucrania. 

Por qué es probable que haya oído hablar de Killnet

Killnet no es nuevo, pero la naturaleza de sus ataques contra las instituciones gubernamentales, las empresas privadas y, ahora, contra las organizaciones sanitarias está evolucionando. Killnet es el mismo grupo de hackers prorruso que recientemente inhabilitó el sitio web del Parlamento Europeo (PE) con un ataque DDoS después de que los líderes del PE “proclamaran a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo”, señaló la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. Los sitios web del gobierno de Lituania, la República Checa y Rumanía también han sido atacados. 

En los Estados Unidos, la incidencia ha sido mayor. Los objetivos de Killnet incluyeron los sitios web gubernamentales de al menos tres estados el año pasado. Los sitios web de los aeropuertos de EE. UU. también fueron víctimas de Killnet en octubre de 2022, y el grupo se atribuyó el robo de datos de empleados del contratista de defensa Lockheed Martin en un ciberataque en agosto de 2022. 

Todas estas organizaciones se pueden considerar infraestructuras esenciales, pero el ataque a los sistemas sanitarios supone un paso más allá porque podría afectar a millones de pacientes de una sola vez.

Técnicas comunes, un único objetivo

Killnet emplea ataques en dos fases, primero dirigiéndose a sitios web con una inundación HTTP y, a continuación, atacando los sitios con amplificación de DNS. Estas técnicas no son exclusivas, pero el enfoque reciente de Killnet en el sector sanitario sí lo es. 

Dado que desde finales del año pasado la administración Biden se ha centrado prioritariamente en la atención sanitaria como un área clave en la que mejorar las directrices y los requisitos de ciberseguridad, no es ninguna sorpresa que una organización prorrusa intente sacar partido de las vulnerabilidades. La cuestión es si estas debilidades son una hipótesis o son ciertas. 

Qué sabemos y cómo podemos ayudar

Los atacantes de Killnet realizan una amplia investigación sobre sus objetivos y hechos recientes han demostrado que es probable que el sector sanitario continúe siendo un objetivo principal. A medida que el sector sanitario se digitaliza rápidamente, el debate sobre la estrategia, la infraestructura y la mitigación evoluciona. 

Akamai no es ajeno a este debate, por lo que estamos impulsando un diálogo proactivo mediante el examen de los datos y la revisión de las técnicas de reconocimiento de los atacantes. En el sector sanitario, esto es especialmente importante, ya que es el sector que ha sufrido más ataques DDoS en la plataforma de Akamai en 2022 (excluyendo los principales mercados verticales, como el comercio digital, que tienen un mayor volumen debido a la propia naturaleza de sus sectores). 

Hemos observado que grupos como Killnet parecen saber muy bien quién está protegido actualmente y quién no. Los ataques DDoS tienden a centrarse en las entidades menos protegidas. A través de un reconocimiento cuidadoso y preciso, los atacantes determinan quién recibirá el próximo ataque. 

Sé que es difícil encontrar el tiempo y los recursos necesarios para evaluar qué supondrá abordar los riesgos asumidos, pero no hay nada peor que verse arrastrado a una guerra cibernética sin un plan de respuesta ideado en tiempos de paz”.

Roger Barranco, vicepresidente de Operaciones de Seguridad de Akamai
Historias contadas desde el Centro de Control de Operaciones de Seguridad Global

Una simple solicitud HTTP o búsqueda de interconexiones BGP puede validar la ruta de la solicitud desde el equipo atacante y retroceder hasta el servidor web de destino, o averiguar si la infraestructura de destino está protegida por defensas DDoS basadas en BGP/enrutamiento. 

Qué podemos esperar

Nadie puede predecir el futuro. No obstante, como sector que se ha enfrentado recientemente a la COVID-19, con menores márgenes de beneficios, y escasez de trabajadores (entre otras muchas dificultades), es probable que el debate sobre la preparación en el ámbito de la atención sanitaria se oriente más hacia derroteros clínicos o financieros. 

Esto tiene que cambiar. Hoy en día, proteger a los pacientes es algo más que llevar una mascarilla o facilitar su vacunación. Se trata de proteger los datos personales de los pacientes y salvaguardar de forma integral los sistemas que requieren un tiempo de actividad continuo para proporcionar asistencia sanitaria permanente. La evaluación del grado de preparación ante las amenazas es una parte esencial del debate y Akamai sabe muy bien cómo liderarlo. 

Si una empresa acepta el riesgo asociado que supone un eslabón relativamente débil en su estrategia de defensa, debe realizar como mínimo una evaluación técnica de qué implicará realizar un esfuerzo de incorporación de emergencia, como el tiempo de aprovisionamiento, el impacto durante el tiempo de aprovisionamiento, los requisitos de configuración de los equipos existentes y el coste”.

Roger Barranco, vicepresidente de Operaciones de Seguridad de Akamai
Historias contadas desde el Centro de Control de Operaciones de Seguridad Global
Carley Thornell headshot

escrito por

Carley Thornell

February 01, 2023

Carley Thornell headshot

escrito por

Carley Thornell

Carley Thornell is a former Industry Marketing Strategist for Healthcare and Life Sciences at Akamai. She has a deep background in thought leadership in the technology space, including leading the content strategy and research team at one of the country’s leading electronic health records systems.

Entradas de blog relacionadas

Encontrar el partner adecuado que comprenda los temas que impulsan la inversión en TI en todo el ecosistema sanitario es imprescindible para aquellos que desean hacer crecer su negocio de forma sostenible y segura.
Noticias

Las 4 tendencias de inversión en TI actuales en todo el ecosistema sanitario

May 23, 2023
Los nuevos modelos de atención, métodos de distribución y las innovaciones prometen mejorar los resultados clínicos y financieros, pero dependen de la seguridad y la protección.
por Carley Thornell
Más información
Sin duda, la pandemia de COVID-19 fue el catalizador que el sector sanitario y las ciencias de la vida necesitaban para impulsar su transformación digital e ir al compás de otros sectores líderes.
Noticias

Un cambio en la atención sanitaria requiere estrategias de seguridad en constante evolución

March 02, 2023
En el cambiante ecosistema sanitario actual, un uso responsable y seguro de los datos de los pacientes es la mejor manera de promover el éxito clínico y financiero.
por Carley Thornell
Más información
In today’s unpredictable world, having a proven DDoS mitigation strategy in place is imperative for shielding your business from downtime and disruption.
Noticias

Prolexic de Akamai lanza una actualización de la plataforma DDoS de sexta generación

October 25, 2022
Hoy nos complace anunciar un avance significativo de la solución de protección de denegación de servicio distribuido (DDoS) de Akamai, Prolexic.
por Ankita Kharya
Más información