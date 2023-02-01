La création du groupe de pirates Killnet n'est pas récente, mais la nature de leurs attaques contre les institutions gouvernementales, les entreprises privées (et dorénavant les établissements de soins de santé) évolue. Killnet fait partie du même collectif de pirates qui soutient le gouvernement russe et qui a récemment mis hors service le site Web du Parlement européen (PE) en lançant une attaque DDoS après la déclaration des dirigeants du PE affirmant que « la Russie est un État qui soutient le terrorisme », a indiqué la présidente du Parlement, Roberta Metsola. La Lituanie, la République tchèque et la Roumanie ont également vu leurs sites Web gouvernementaux attaqués.

Aux États-Unis, le terrain est un peu plus vaste. L'année dernière, les sites Web gouvernementaux d'au moins trois États figuraient parmi les cibles de Killnet. En octobre 2022, les sites Web des aéroports américains ont également été attaqués par Killnet, et le groupe s'est vanté d'avoir volé les données des employés de l'entreprise de défense Lockheed Martin lors d'une cyberattaque en août 2022.

Toutes ces entreprises sont des infrastructures critiques, mais l'attaque des systèmes de santé est encore plus grave, car elle peut toucher des millions de patients d'un seul coup.

