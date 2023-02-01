医疗保健业成为 Killnet 的攻击目标：您需要了解的信息和采取的措施

Killnet 并不是什么新组织，但他们对政府机构、私营公司（以及现在的医疗企业）发起的攻击性质在不断变化。欧洲议会议长 Roberta Metsola 指出，Killnet 是一个亲俄黑客组织，此前曾在欧洲议会领导人“将俄罗斯列为支持恐怖主义的国家”后，以 DDoS 攻击方式致使欧洲议会网站陷入瘫痪。立陶宛、捷克共和国和罗马尼亚的政府网站也都受到了攻击。

在美国，情况则更为广泛。去年，Killnet 的攻击对象至少涵盖三个州的政府官方网站。2022 年 10 月，美国多座机场的官方网站亦遭 Killnet 入侵。此外，该组织声称在同年 8 月的一次网络攻击中，成功窃取了国防承包商 Lockheed Martin 的员工数据。

所有这些被攻击对象都属于"关键基础设施"这个范畴，但攻击医疗系统则更进一步，有可能一举影响到数百万的患者。

