인증정보 분실! 인터넷에서 일반 텍스트 인증정보 찾기

위협 탐지 서비스라 해도 매일 인터넷에서 일반 텍스트 인증정보를 찾는 것은 아닙니다.

Akamai Hunt팀은 고객 네트워크에서 비정상, 위협 및 리스크를 탐지하는 데 전념하는 선제적 위협 탐지 작업자로 구성되어 있습니다. Akamai는 사이버 보안의 세계에서 가장 큰 리스크인 데이터 유출을 방지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 예방, 탐지 또는 방어와 같은 모든 측면에서 고객을 위한 특별한 눈과 귀가 되어줄 방법론을 가지고 있습니다.

조사가 어떤 결과를 가져올지는 알 수 없지만, 이 게시물에서는 전하는 이야기는 조금 특별합니다. 의심스러운 Python 스크립트를 탐지하고 디컴파일한 결과, 믿기 어려운 것을 발견했습니다. 금융 기관용 일반 텍스트 도메인 사용자 인증정보가 있었던 것입니다. 특히 금융 기관에서 이러한 수준의 접속 권한을 가진 악성 공격자에게는 한계가 없습니다 (걱정하지 마세요. 이 이야기는 해피엔딩입니다).

기업의 사이버 보안에서 가장 큰 위협은 인적 요소입니다. 이 블로그 게시물에서는 조사 및 조사 결과에 대해 논의하고 다른 보안 전문가를 위한 추가적인 가이드도 제공합니다.