Honey, perdi minhas credenciais! Localizar credenciais de texto sem formatação na Internet

Mesmo como caçador de ameaças, não é todo dia que você encontra credenciais de texto sem formatação na Internet.

Nossa equipe do Akamai Hunt é composta de caçadores de ameaças proativos focados exclusivamente na detecção de anomalias, ameaças e riscos nas redes de nossos clientes. Um dos maiores riscos no mundo da segurança cibernética é a violação de dados, o que pretendemos evitar. Quer isso signifique prevenção, detecção ou mitigação, temos metodologias para sermos olhos e ouvidos especializados para nossos clientes.

Você nunca sabe onde uma investigação vai levar, mas a história que estamos discutindo nesta publicação foi algo especial. Depois de detectar e descompilar um script Python suspeito, encontramos o inconcebível: credenciais de usuário de domínio em texto sem formatação de uma instituição financeira. O céu é o limite para os agentes mal-intencionados com esse nível de acesso, especialmente em uma instituição financeira. Mas não se preocupe, essa história tem um final feliz.

O elemento humano é considerado a maior ameaça à cibersegurança de uma organização. Nesta publicação do blog, discutiremos a investigação e as descobertas e forneceremos algumas orientações adicionais para outros profissionais de segurança.