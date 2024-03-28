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亲爱的，我的凭据丢了！在互联网上查找明文凭据

Yonatan Gilvarg

寫於

Yonatan Gilvarg

March 28, 2024

Yonatan Gilvarg

寫於

Yonatan Gilvarg

Yonatan Gilvarg is a Senior Security Researcher on the Akamai Hunt Team. His areas of expertise include threat detection and research, big data anomaly detection, and incident response.

Akamai Hunt 是由 Akamai Guardicore Segmentation 提供支持的主动威胁搜寻服务，它在互联网上发现了一家金融机构的合法明文凭据。
Akamai Hunt 是由 Akamai Guardicore Segmentation 提供支持的主动威胁搜寻服务，它在互联网上发现了一家金融机构的合法明文凭据。

编辑和评论补充：Tricia Howard

内容提要

  • Akamai Hunt 是由 Akamai Guardicore Segmentation 提供支持的主动威胁搜寻服务，它在互联网上发现了一家金融机构的合法明文凭据

  • 在发现情况后，我们在 24 小时内对情况进行了通报和补救。

  • 在这篇博文中，我们分析了发现的过程以及对该发现的调查结果，并向客户提供了建议的抵御措施。

跳转到调查

为了保护隐私，我们对图片和文字中的信息进行了大量编辑。

前言

即使是威胁搜寻人员，也不是每天都能在互联网上发现明文凭据。

我们的 Akamai Hunt 团队由主动威胁搜寻人员组成，专门负责检测客户网络中的异常情况、威胁和风险。在网络安全领域中，一个很大的风险就是数据泄露，而这正是我们要预防的风险。无论是预防、检测还是抵御，我们都有办法为客户提供专业协助。

您永远不知道调查会将您引向何方，但我们在这篇文章中讨论的故事却很特别。在检测和反编译一个可疑的 Python 脚本后，我们发现了不可思议的事情：一家金融机构的明文域用户凭据。对于拥有这种访问权限的攻击者来说，简直可以为所欲为，尤其是在金融机构里。（不过别担心，这个故事的结局是美好的。）

人为因素被认为是企业面临的最大网络安全威胁。在这篇博文中，我们将讨论我们的调查和发现，并为其他安全专业人员提供一些额外的指导。

检测路径

威胁隐藏在文件中，文件隐藏在文件夹中。临时文件和下载内容是恶意软件藏身的好地方，因为用户通常不会对它们进行维护，而且您还可以模仿合法的命令名称来欺骗执行检查的用户。

我们采用的主动检测机制是持续监控某些文件夹，并将其与已知基准进行比较。

通过研究，我们编制了一份攻击者通常会投放恶意文件的路径列表。我们标记了这些路径，并检查了在有限的路径中创建的新可执行文件和脚本。

我们查找的路径包括：

  • C:\Users\Public

  • C:\Users\<username>\Downloads

  • C:\Windows\Temp

  • C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

当发现一个新文件时，我们会运行几项检查来确定它是否值得发出告警，例如：

  • 可执行文件建立的连接

  • 在其他网络资产上的存在性

  • 内部情报源以及 VirusTotal 等公共情报源

2023 年 10 月，我们检测到几个文件突然同时出现在下载文件夹中（图 1）。

2023 年 10 月，我们检测到几个文件突然同时出现在下载文件夹中（图 1）。 图 1：发现新文件

有一个文件尤其引起了我们的注意：它是最近创建的，从未在该客户的网络中出现过。然而，我们却在 VirusTotal 上看到了这个文件（图 2），而且很多来源都将其标记为恶意文件。该文件可从 VirusTotal 页面下载，因此我们进行了下载。

有一个文件尤其引起了我们的注意：它是最近创建的，从未在该客户的网络中出现过。然而，我们却在 VirusTotal 上看到了这个文件（图 2），而且很多来源都将其标记为恶意文件。 图 2：经过编辑的 VirusTotal 发现

我们发现该文件是一个 PyInstaller 打包的二进制文件。我们对二进制文件进行了反编译，得到了 Python 源代码，并对其进行了手动检查。

调查

现在我们知道了我们在处理什么，我们可以开始调查该文件了。我们检查了该文件建立的连接、执行该文件的用户、攻击者可能下载的其他可疑文件，以及围绕可疑资产的更多检测方法。

该文件与许多关联了第三方提供商的设备进行了通信，这引起了我们的注意，因为这表明第三方设备在一定程度上认为该文件是合法的。由于在 VirusTotal 中，有大量防病毒引擎认为该脚本是有害的，这让人深感忧虑。

我们使用 pycdc 对文件进行了反编译，乍一看，它似乎是一个普通的 IT 文件。但事实并非如此，经证明，该脚本是一个执行以下三个步骤的备份脚本：

  1. 脚本读取 IP 地址列表 

  2. 它连接到每个 IP

  3. 它备份配置和版本

惊讶吧，我们有您的凭据！

这就是故事变得有趣的地方。要运行脚本，必须进行身份验证。因此，其中包含了一个域用户的凭据。我们验证发现，该用户实际上是一个合法用户，这让整个故事变得更加诡异。不仅如此，该用户的访问权限级别也相当高。为什么会在互联网上发现包含明文凭据的备份脚本？

我们立即联系了该客户，客户确认了脚本的合法性。这是一个内部创建的真实 IT 脚本，被意外上传到了 VirusTotal（图 3）

我们立即联系了该客户，客户确认了脚本的合法性。这是一个内部创建的真实 IT 脚本，被意外上传到了 VirusTotal（图 3）。 图 3：查询详细信息证明用户合法

抵御措施

在安全领域，我们很少有机会讲述开心的故事，但值得庆幸的是，这个故事的结局是美好的。Hunt 团队在 24 小时内发现、修复并通报了这一情况。当您在互联网上发现明文凭据时，最好迅速采取行动以避免引发灾难性的后果。

与客户联系后，我们提供了一些建议的抵御措施：

  • 更改暴露的用户的密码以及该文件访问的受影响设备上的用户密码

  • 为此类活动部署管理系统

  • 提高安全意识——不要安装不受信任的软件，因为隐私数据可能遭到窃取

客户积极做出回应，并迅速补救。

结论

人为错误和开发人员安全性是网络安全领域极热门的两个话题，而这个故事正是这两个话题的典型例子。我们完全有理由认为，这种情况可能在相当长的一段时间内都不会被发现，而这已经是最好的情况了。另一种情况则可能是灾难性的：就算您不是《权力的游戏》的粉丝，您也能想象一个非法实体能造成多大的破坏（尤其是在金融机构中拥有高权限的实体）。

身为主动威胁搜寻人员，Akamai Hunt 团队将继续分析并发布我们观察到的真实情况（比如本案例），以帮助广大安全社区。

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March 28, 2024

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Yonatan Gilvarg is a Senior Security Researcher on the Akamai Hunt Team. His areas of expertise include threat detection and research, big data anomaly detection, and incident response.

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