亲爱的，我的凭据丢了！在互联网上查找明文凭据

即使是威胁搜寻人员，也不是每天都能在互联网上发现明文凭据。

我们的 Akamai Hunt 团队由主动威胁搜寻人员组成，专门负责检测客户网络中的异常情况、威胁和风险。在网络安全领域中，一个很大的风险就是数据泄露，而这正是我们要预防的风险。无论是预防、检测还是抵御，我们都有办法为客户提供专业协助。

您永远不知道调查会将您引向何方，但我们在这篇文章中讨论的故事却很特别。在检测和反编译一个可疑的 Python 脚本后，我们发现了不可思议的事情：一家金融机构的明文域用户凭据。对于拥有这种访问权限的攻击者来说，简直可以为所欲为，尤其是在金融机构里。（不过别担心，这个故事的结局是美好的。）

人为因素被认为是企业面临的最大网络安全威胁。在这篇博文中，我们将讨论我们的调查和发现，并为其他安全专业人员提供一些额外的指导。