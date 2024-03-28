亲爱的，我的凭据丢了！在互联网上查找明文凭据
编辑和评论补充：Tricia Howard
内容提要
Akamai Hunt 是由 Akamai Guardicore Segmentation 提供支持的主动威胁搜寻服务，它在互联网上发现了一家金融机构的合法明文凭据。
在发现情况后，我们在 24 小时内对情况进行了通报和补救。
在这篇博文中，我们分析了发现的过程以及对该发现的调查结果，并向客户提供了建议的抵御措施。
为了保护隐私，我们对图片和文字中的信息进行了大量编辑。
前言
即使是威胁搜寻人员，也不是每天都能在互联网上发现明文凭据。
我们的 Akamai Hunt 团队由主动威胁搜寻人员组成，专门负责检测客户网络中的异常情况、威胁和风险。在网络安全领域中，一个很大的风险就是数据泄露，而这正是我们要预防的风险。无论是预防、检测还是抵御，我们都有办法为客户提供专业协助。
您永远不知道调查会将您引向何方，但我们在这篇文章中讨论的故事却很特别。在检测和反编译一个可疑的 Python 脚本后，我们发现了不可思议的事情：一家金融机构的明文域用户凭据。对于拥有这种访问权限的攻击者来说，简直可以为所欲为，尤其是在金融机构里。（不过别担心，这个故事的结局是美好的。）
人为因素被认为是企业面临的最大网络安全威胁。在这篇博文中，我们将讨论我们的调查和发现，并为其他安全专业人员提供一些额外的指导。
检测路径
威胁隐藏在文件中，文件隐藏在文件夹中。临时文件和下载内容是恶意软件藏身的好地方，因为用户通常不会对它们进行维护，而且您还可以模仿合法的命令名称来欺骗执行检查的用户。
我们采用的主动检测机制是持续监控某些文件夹，并将其与已知基准进行比较。
通过研究，我们编制了一份攻击者通常会投放恶意文件的路径列表。我们标记了这些路径，并检查了在有限的路径中创建的新可执行文件和脚本。
我们查找的路径包括：
C:\Users\Public
C:\Users\<username>\Downloads
C:\Windows\Temp
C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp
当发现一个新文件时，我们会运行几项检查来确定它是否值得发出告警，例如：
可执行文件建立的连接
在其他网络资产上的存在性
内部情报源以及 VirusTotal 等公共情报源
2023 年 10 月，我们检测到几个文件突然同时出现在下载文件夹中（图 1）。
有一个文件尤其引起了我们的注意：它是最近创建的，从未在该客户的网络中出现过。然而，我们却在 VirusTotal 上看到了这个文件（图 2），而且很多来源都将其标记为恶意文件。该文件可从 VirusTotal 页面下载，因此我们进行了下载。
我们发现该文件是一个 PyInstaller 打包的二进制文件。我们对二进制文件进行了反编译，得到了 Python 源代码，并对其进行了手动检查。
调查
现在我们知道了我们在处理什么，我们可以开始调查该文件了。我们检查了该文件建立的连接、执行该文件的用户、攻击者可能下载的其他可疑文件，以及围绕可疑资产的更多检测方法。
该文件与许多关联了第三方提供商的设备进行了通信，这引起了我们的注意，因为这表明第三方设备在一定程度上认为该文件是合法的。由于在 VirusTotal 中，有大量防病毒引擎认为该脚本是有害的，这让人深感忧虑。
我们使用 pycdc 对文件进行了反编译，乍一看，它似乎是一个普通的 IT 文件。但事实并非如此，经证明，该脚本是一个执行以下三个步骤的备份脚本：
脚本读取 IP 地址列表
它连接到每个 IP
它备份配置和版本
惊讶吧，我们有您的凭据！
这就是故事变得有趣的地方。要运行脚本，必须进行身份验证。因此，其中包含了一个域用户的凭据。我们验证发现，该用户实际上是一个合法用户，这让整个故事变得更加诡异。不仅如此，该用户的访问权限级别也相当高。为什么会在互联网上发现包含明文凭据的备份脚本？
我们立即联系了该客户，客户确认了脚本的合法性。这是一个内部创建的真实 IT 脚本，被意外上传到了 VirusTotal（图 3）。
抵御措施
在安全领域，我们很少有机会讲述开心的故事，但值得庆幸的是，这个故事的结局是美好的。Hunt 团队在 24 小时内发现、修复并通报了这一情况。当您在互联网上发现明文凭据时，最好迅速采取行动以避免引发灾难性的后果。
与客户联系后，我们提供了一些建议的抵御措施：
更改暴露的用户的密码以及该文件访问的受影响设备上的用户密码
为此类活动部署管理系统
提高安全意识——不要安装不受信任的软件，因为隐私数据可能遭到窃取
客户积极做出回应，并迅速补救。
结论
人为错误和开发人员安全性是网络安全领域极热门的两个话题，而这个故事正是这两个话题的典型例子。我们完全有理由认为，这种情况可能在相当长的一段时间内都不会被发现，而这已经是最好的情况了。另一种情况则可能是灾难性的：就算您不是《权力的游戏》的粉丝，您也能想象一个非法实体能造成多大的破坏（尤其是在金融机构中拥有高权限的实体）。
身为主动威胁搜寻人员，Akamai Hunt 团队将继续分析并发布我们观察到的真实情况（比如本案例），以帮助广大安全社区。
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