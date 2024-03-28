Schatz, ich hab die Anmeldedaten verloren! Klartext-Anmeldedaten im Internet

Selbst als Threat Hunter findet man nicht jeden Tag Klartext-Anmeldedaten im Internet.

Unser Akamai Hunt-Team besteht aus proaktiven Threat Huntern, die sich ausschließlich auf die Erkennung von Anomalien, Bedrohungen und Risiken in den Netzwerken unserer Kunden konzentrieren. Eines der größten Risiken in der Welt der Cybersicherheit sind Datenschutzverletzungen – und genau das wollen wir verhindern. Ob Prävention, Erkennung oder Abwehr, wir sind für unsere Kunden die wachsamen Augen und Ohren.

Man weiß nie, wohin eine Untersuchung führt, aber die Geschichte, die wir in diesem Beitrag erzählen, war eine ganz besondere. Nachdem wir ein verdächtiges Python-Skript erkannt und dekompiliert hatten, fanden wir das Unvorstellbare: die Klartext-Domainnutzer-Anmeldedaten eines Finanzinstituts. Wenn Cyberkriminellen diese Art von Zugang erhalten, sind ihren schädlichen Aktivitäten keine Grenzen mehr gesetzt, ganz besonders bei einem Finanzinstitut. (Aber keine Sorge, diese Geschichte hat ein Happy End.)

Der Faktor Mensch gilt als größte Cybersicherheitsbedrohung für Unternehmen. In diesem Blogbeitrag besprechen wir die Untersuchung und die Ergebnisse und stellen zusätzliche Unterstützung für andere Sicherheitsexperten bereit.