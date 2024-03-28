認証情報紛失！インターネット上でプレーンテキスト認証情報を検索する

脅威ハンターといえども、インターネット上でプレーンテキストの認証情報を見つけることは、そうあることではありません。

Akamai Huntチームは、お客様のネットワークにおける異常、脅威、リスクの検知のみに特化した事前対応型の脅威ハンターで構成されています。サイバーセキュリティの世界における最大のリスクの1つはデータ漏えいであり、Akamaiはこれを防ぐことを目標としています。それが予防であれ、検知であれ、緩和であれ、私たちはお客様のために専門的な目となり耳となる方法論を確立しています。

調査の行き着く先は分からないものですが、この記事で取り上げるケースは特殊なものでした。不審なPythonスクリプトを検知して逆コンパイルした結果、金融機関のプレーンテキストのドメインユーザー認証情報というとんでもないものが見つかりました。金融機関において攻撃者がこのレベルのアクセス権を持てば、どんなことでも可能です。（先に言っておきますが、悪い結果には至っていません。）

人的要素は、組織にとって最大のサイバーセキュリティの脅威と考えられています。このブログ記事では、調査と調査結果について説明し、他のセキュリティ専門家向けに補足的なガイダンスを提供します。