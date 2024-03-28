¡He perdido mis credenciales! Búsqueda de credenciales en texto sin formato en Internet

Incluso como buscador de amenazas, no todos los días se encuentran credenciales en texto sin formato en Internet.

Nuestro equipo Akamai Hunt está formado por buscadores de amenazas proactivos que se centran exclusivamente en detectar anomalías, amenazas y riesgos en las redes de nuestros clientes. Uno de los mayores riesgos del mundo de la ciberseguridad es una filtración de datos, y eso es lo que pretendemos evitar. Tanto si implica prevención, detección o mitigación, contamos con metodologías para ser los ojos y los oídos especializados de nuestros clientes.

Nunca se sabe a dónde llevará una investigación, pero la historia que analizamos en esta publicación fue especial. Después de detectar y descompilar un script Python sospechoso, encontramos lo inconcebible: credenciales de usuario de dominio de texto sin formato de una institución financiera. El cielo es el límite para los agentes maliciosos con ese nivel de acceso, especialmente en una institución financiera. (No se preocupe, esta historia tiene un final feliz).

El elemento humano se considera la mayor amenaza de ciberseguridad para una organización. En esta entrada de blog, analizaremos la investigación y los hallazgos, y proporcionaremos algunas directrices adicionales para otros profesionales de la seguridad.