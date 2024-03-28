Ehi, ho perso le credenziali! Individuazione di credenziali visualizzate su Internet in testo normale

Anche se ti occupi di ricerca delle minacce, non è da tutti i giorni riuscire a trovare le credenziali di qualcuno visualizzate su Internet in testo normale.

Il nostro team Akamai Hunt è costituito da esperti di ricerca proattiva delle minacce che si focalizzano esclusivamente sul rilevamento delle anomalie, delle minacce e dei rischi presenti nelle reti dei nostri clienti. Uno dei rischi maggiori nel mondo della cybersecurity è una violazione dei dati, ed è proprio questo che ci proponiamo di prevenire. Sia che la nostra strategia includa attività di prevenzione, rilevamento o mitigazione dei problemi, possiamo disporre di metodologie specializzate per "vedere" e "sentire" ciò che i nostri clienti non riescono a fare.

Non si può mai sapere dove può portare un'indagine, ma la storia che vogliamo trattare oggi in questo articolo è alquanto speciale. Dopo aver rilevato e decompilato uno script Python sospetto, abbiamo scoperto l'inconcepibile: credenziali di utenti di dominio in testo normale appartenenti a un istituto finanziario. Le prospettive per i criminali con quel livello di accesso sono sconfinate, specialmente all'interno di un'istituzione finanziaria (ma, non ti preoccupare, questa storia ha un lieto fine).

L'elemento umano viene considerato come la peggiore minaccia per la cybersicurezza di un'organizzazione. In questo blog post, esamineremo l'indagine condotta e le scoperte che abbiamo individuato, oltre a fornire ulteriori suggerimenti utili per altri esperti di sicurezza.