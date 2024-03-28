Chérie, j'ai perdu mes identifiants ! Découverte d'identifiants en texte brut sur Internet

Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve des identifiants en texte brut sur Internet, même pour un chasseur de menaces !

Notre équipe Akamai Hunt est composée de chasseurs de menaces proactifs qui se concentrent uniquement sur la détection des anomalies, des menaces et des risques sur les réseaux de nos clients. L'un des plus grands risques dans le monde de la cybersécurité est la violation de données, et c'est précisément ce que nous cherchons à empêcher. Qu'il s'agisse de prévention, de détection ou d'atténuation, nous sommes les yeux et les oreilles de nos clients.

On ne sait jamais où une enquête va nous mener, mais l'histoire qui nous intéresse est assez particulière. Après avoir détecté et décompilé un script Python suspect, nous avons découvert l'inconcevable : des identifiants d'utilisateur de domaine en clair pour une institution financière. Avec un tel niveau d'accès, les acteurs malveillants n'ont pas de limites, surtout dans un établissement financier. (Mais ne vous inquiétez pas, l'histoire se termine bien.)

Le facteur humain est considéré comme la plus grande menace en matière de cybersécurité pour une organisation. Dans cet article de blog, nous discuterons de l'enquête et de ses résultats, et donnerons quelques conseils supplémentaires aux professionnels de la sécurité.