La nueva especificación de MCP: lo que deben preparar los equipos de seguridad

La transición hacia una arquitectura sin estado introduce retos de seguridad sutiles. En los entornos empresariales, las interacciones con IA no siempre consisten en una conversación sencilla basada en una única solicitud, sino que suelen requerir una secuencia de eventos. Por ejemplo:

Solicitar aclaraciones : una herramienta podría detenerse a mitad de una tarea para pedir al usuario información que falta

Comprobar el progreso: una tarea de larga duración podría requerir que el sistema solicitara actualizaciones periódicamente

Pausar flujos de trabajo: un proceso complejo podría detenerse durante una hora a la espera de la aprobación de una persona y, después, reanudar la ejecución exactamente desde el punto en el que se había quedado

Como el nuevo MCP no tiene estado, no utiliza sesiones permanentes para recordar la identidad de cada participante. En su lugar, introduce identificadores de seguimiento y objetos de estado que el servidor entrega al cliente. Después, el cliente los vuelve a enviar cuando está preparado para reanudar el flujo de ejecución, lo que, en la práctica, le otorga un control total sobre el estado de la tarea.

El problema de seguridad es sencillo: como estos identificadores de seguimiento y objetos de estado proceden directamente del cliente, el servidor no puede confiar en ellos sin validarlos. La Figura 2 muestra que, si un servidor MCP utiliza identificadores de seguimiento predecibles o no valida de forma estricta la integridad del objeto de estado recibido, un atacante podría adivinar o modificar estos valores para: