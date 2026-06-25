Uma das atualizações mais empolgantes do MCP é a transformação das aplicações MCP em uma extensão de protocolo de alto nível. As aplicações MCP são os painéis visuais interativos que você encontra em aplicações de inteligência artificial, como o Claude Desktop (por exemplo, formulários e painéis interativos, visualizadores de documentos, telas de acompanhamento de fluxos de trabalho e tarefas).

Embora essas interfaces melhorem significativamente a experiência do usuário, elas também trazem para o ecossistema de IA os riscos tradicionais dos navegadores web, como o XSS (cross-site scripting). Por exemplo, um invasor pode armazenar códigos maliciosos em HTML ou JavaScript em uma ferramenta MCP. Quando outro usuário (ou um agente de IA) acessa esse conteúdo, o script malicioso é executado automaticamente dentro da interface da aplicação.

Embora a especificação do MCP exija que os agentes executem esses scripts dentro de um <iframe> de testes para impedir que agentes maliciosos assumam o controle total do agente de IA, os usuários ainda correm riscos. Um invasor ainda pode usar o painel comprometido para exibir conteúdo enganoso, realizar campanhas de phishing para obter informações confidenciais com prompts falsos, roubar quaisquer dados de usuários que estejam visíveis no painel específico e enviar essas informações roubadas de volta para seus próprios servidores (Figura 3).