企業環境への導入に耐えうる基盤を実現するため、今回のアップデートではプロトコルのデータ処理と実行方法が全面的に見直されています。複数回のラウンドトリップリクエスト、標準化された新たなHTTPヘッダー、そしてコンテキストメッセージング用の汎用的な _meta オブジェクトによって支えられるステートレス・アーキテクチャが導入されました。さらに、本仕様ではMCP Appsと非同期タスクが正式に定義され、OAuth統合が主要な要素として格上げされています。

こうした新機能については、スケーラビリティや相互運用性の観点から語られることが多いものの、プロトコルのアタックサーフェスにもたらす構造的な影響も同じくらい深刻です。セキュリティモデルの移行により、プロトコルレベルで長年存在していたリスクのいくつかが緩和、あるいは完全に排除される一方で、新たなセキュリティ責任がMCPアプリケーション開発者に直接のしかかることになります（図1）。つまり、基盤自体は改善されるものの、システム全体のセキュリティポスチャは今後の実装の選択に大きく左右されるのです。