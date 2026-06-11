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Senior Vice President, Cloud Technology
SVP, Cloud Technology Architecture & Engineering
SVP, Strategic Advisor
SVP, Chief Security Officer
SVP, Chief Accounting Officer
SVP & CTO, Cloud Technology Group
SVP, Global Services
SVP und General Manager, Application & Infrastructure Security
SVP, Infrastructure Engineering & Operations
SVP, Chief Information Officer
SVP, Corporate and Business Development
SVP, General Manager, Enterprise Security
Managing Director, Lateinamerika
Senior Vice President, North American Sales
SVP, Sales and Managing Director, Europe, Middle East & Africa
International Managing Director
VP, API Security
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Managing Director, Indien
Senior Vice President, Global Sales, Cloud
Managing Director, Asien-Pazifik und Senior Vice President of Sales
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Director of Solutions Engineering, Lateinamerika, und Site Leader Costa Rica
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