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Comité d'exploitation

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Jon Alexander

Senior Vice President, Cloud Technology

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Dr Alex Caro

SVP, Cloud Technology Architecture & Engineering

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Noam Freedman

SVP, Strategic Advisor

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Dr Boaz Gelbord

SVP, Chief Information Officer

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Laura Howell

SVP, Chief Accounting Officer

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James Kretchmar

SVP et CTO, Cloud Technology Group

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Scott Lerner

SVP, Global Services

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Sean Lyons

SVP and General Manager, Application & Infrastructure Security

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Keith Oslakovic

SVP, Infrastructure Engineering & Operations

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Kate Prouty 

SVP, Chief Information Officer

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Charlie Rice

SVP, Corporate and Business Development

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Ofer Wolf

SVP, General Manager, Enterprise Security

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Claudio Baumann

Managing Director, Amérique latine

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Matt Berk

Senior Vice President, Sales, Amérique du Nord

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Natalie Billingham

SVP, Sales et Managing Director, Europe, Moyen-Orient et Afrique

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Gerald Deck

International Managing Director

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Oz Golan

VP, API Security

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Hirokazu Higuma

VP, Managing Director, Japon

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Prasad Mandava

Managing Director, Inde

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Parimal Pandya

Senior Vice President, Global Sales, Cloud

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Sean Li

Managing Director, Asie-Pacifique, et Senior Vice President of Sales

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Anna Paszkiewicz

Site Leader et EMEA Director of Customer Revenue Operations pour la Pologne

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Fabián Calvo

Director of Solutions Engineering, Amérique latine et Site Leader au Costa Rica

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