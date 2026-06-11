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運営委員会

Jon Alexander headshot

Jon Alexander

Senior Vice President, Cloud Technology

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Dr. Alex Caro

SVP, Cloud Technology Architecture & Engineering

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Noam Freedman headshot

Noam Freedman

SVP, Strategic Advisor

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Dr. Boaz Gelbord

SVP 兼 最高セキュリティ責任者（CSO）

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Laura Howell headshot

Laura Howell

SVP, Chief Accounting Officer

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James Kretchmar headshot

James Kretchmar

SVP 兼 CTO, Cloud Technology Group

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Scott Lerner headshot

Scott Lerner

SVP, Global Services

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Sean Lyons headshot

Sean Lyons

SVP 兼 General Manager, Application & Infrastructure Security

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Keith Oslakovic headshot

Keith Oslakovic

SVP, Infrastructure Engineering & Operations

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Kate Prouty headshot

Kate Prouty 

SVP, Chief Information Officer

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Charlie Rice

SVP, Corporate and Business Development

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Ofer Wolf headshot

Ofer Wolf

SVP, General Manager, Enterprise Security

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Claudio Baumann

Managing Director, Latin America

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Matt Berk

Senior Vice President, North American Sales

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Natalie Billingham headshot

Natalie Billingham

SVP 兼 EMEA（欧州・中東・アフリカ）地域担当マネージングディレクター

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Gerald Deck headshot

Gerald Deck

International Managing Director

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Oz Golan

VP, API Security

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Hirokazu Higuma headshot

日隈寛和

VP, Managing Director, 日本

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Prasad Mandava headshot

Prasad Mandava

Managing Director, インド

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Parimal Pandya

Senior Vice President, Global Sales, Cloud

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Sean Li

アジア太平洋地域担当 Managing Director 兼 Senior Vice President of Sales

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Anna Stanisz headshot

Anna Paszkiewicz

Poland Site Leader 兼 EMEA Director of Customer Revenue Operations

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Fabián Calvo

Director of Solutions Engineering, Latin America and Costa Rica Site Leader

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