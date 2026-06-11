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Senior Vice President, Cloud Technology
SVP, Cloud Technology Architecture & Engineering
SVP, Strategic Advisor
SVP 兼 最高セキュリティ責任者（CSO）
SVP, Chief Accounting Officer
SVP 兼 CTO, Cloud Technology Group
SVP, Global Services
SVP 兼 General Manager, Application & Infrastructure Security
SVP, Infrastructure Engineering & Operations
SVP, Chief Information Officer
SVP, Corporate and Business Development
SVP, General Manager, Enterprise Security
Managing Director, Latin America
Senior Vice President, North American Sales
SVP 兼 EMEA（欧州・中東・アフリカ）地域担当マネージングディレクター
International Managing Director
VP, API Security
VP, Managing Director, 日本
Managing Director, インド
Senior Vice President, Global Sales, Cloud
アジア太平洋地域担当 Managing Director 兼 Senior Vice President of Sales
Poland Site Leader 兼 EMEA Director of Customer Revenue Operations
Director of Solutions Engineering, Latin America and Costa Rica Site Leader
経験に裏打ちされた、戦略的ビジョン。数十億人の生活をより良くするというAkamaiの使命。その舵取りを担うエキスパートたちをご紹介します。