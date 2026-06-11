Akamai acquisirà LayerX per imporre il controllo sull'uso dell'IA su qualsiasi browser. Visualizza dettagli
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Comitato operativo

Jon Alexander headshot

Jon Alexander

Senior Vice President, Cloud Technology

Visualizza bio
Dr. Alex Caro headshot

Alex Caro

SVP, Cloud Technology Architecture & Engineering

Visualizza bio
Noam Freedman headshot

Noam Freedman

SVP, Strategic Advisor

Visualizza bio
Dr. Boaz Gelbord headshot

Boaz Gelbord

SVP, Chief Security Officer

Visualizza bio
Laura Howell headshot

Laura Howell

SVP, Chief Accounting Officer

Visualizza bio
James Kretchmar headshot

James Kretchmar

SVP e CTO, Cloud Technology Group

Visualizza bio
Scott Lerner headshot

Scott Lerner

SVP, Global Services

Visualizza bio
Sean Lyons headshot

Sean Lyons

SVP e General Manager, Application & Infrastructure Security

Visualizza bio
Keith Oslakovic headshot

Keith Oslakovic

SVP, Infrastructure Engineering & Operations

Visualizza bio
Kate Prouty headshot

Kate Prouty 

SVP, Chief Information Officer

Visualizza bio
Charlie Rice headshot

Charlie Rice

SVP, Corporate & Business Development

Visualizza bio
Ofer Wolf headshot

Ofer Wolf

SVP, General Manager, Enterprise Security

Visualizza bio
Claudio Baumann headshot

Claudio Baumann

Managing Director, America Latina

Visualizza bio
Matt Berk headshot

Matt Berk

Senior Vice President, North American Sales

Visualizza bio
Natalie Billingham headshot

Natalie Billingham

SVP, Sales e Managing Director, EMEA

Visualizza bio
Gerald Deck headshot

Gerald Deck

International Managing Director

Visualizza bio
Oz Golan headshot

Oz Golan

VP, API Security

Visualizza bio
Hirokazu Higuma headshot

Hirokazu Higuma

VP, Managing Director, Giappone

Visualizza bio
Prasad Mandava headshot

Prasad Mandava

Managing Director, India

Visualizza bio
Parimal Pandya headshot

Parimal Pandya

Senior Vice President, Global Sales, Cloud

Visualizza bio
Sean Li headshot

Sean Li

Managing Director dell'area Asia-Pacifico e Senior Vice President del reparto vendite

Visualizza bio
Anna Stanisz headshot

Anna Paszkiewicz

Responsabile della sede polacca e direttrice del reparto Customer Revenue Operations per l'area EMEA

Visualizza bio
Fabián Calvo headshot

Fabián Calvo

Direttore del reparto Solutions Engineering, responsabile delle sedi in America Latina e Costa Rica

Visualizza bio