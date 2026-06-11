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Background

Comitê operacional

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Jon Alexander

Vice-presidente sênior, Tecnologia de nuvem

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Dr. Alex Caro

Vice-presidente sênior, Arquitetura e engenharia de tecnologia de nuvem

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Noam Freedman

Vice-presidente sênior e assessor estratégico

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Dr. Boaz Gelbord

SVP e Chief Security Officer

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Laura Howell

Vice-presidente sênior e diretora de contabilidade

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James Kretchmar headshot

James Kretchmar

Vice-presidente sênior e diretor de tecnologia, Grupo de tecnologia de nuvem

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Scott Lerner headshot

Scott Lerner

Vice-presidente sênior, Serviços globais

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Sean Lyons headshot

Sean Lyons

Vice-presidente sênior e gerente geral, Segurança de aplicações e infraestrutura

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Keith Oslakovic headshot

Keith Oslakovic

Vice-presidente sênior, Engenharia e operações de infraestrutura

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Kate Prouty headshot

Kate Prouty 

Vice-presidente sênior e diretora de informações

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Charlie Rice headshot

Charlie Rice

Vice-presidente sênior, desenvolvimento corporativo e de negócios

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Ofer Wolf

Vice-presidente sênior e gerente geral, Segurança corporativa

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Claudio Baumann

Diretor administrativo, América Latina

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Matt Berk

Vice-presidente sênior, Vendas, América do Norte

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Natalie Billingham

SVP, Vendas e Diretor Executivo para Europa, Oriente Médio e África

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Gerald Deck headshot

Gerald Deck

Diretor administrativo internacional

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Oz Golan

Vice-presidente, Segurança de APIs

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Hirokazu Higuma

Vice-presidente e diretor administrativo, Japão

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Prasad Mandava

Diretor administrativo, Índia

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Parimal Pandya headshot

Parimal Pandya

Vice-presidente sênior, Vendas globais, Nuvem

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Sean Li

Diretor administrativo, Ásia-Pacífico, e vice-presidente sênior de vendas

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Anna Stanisz headshot

Anna Paszkiewicz

Líder local da Polônia e diretora de operações de receita de clientes da EMEA

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Fabián Calvo

Diretor de engenharia de soluções, América Latina, e líder regional na Costa Rica

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