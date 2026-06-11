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Comité Operativo

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Jon Alexander

Vicepresidente sénior de Tecnología de Nube

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Dr. Alex Caro

Vicepresidente sénior de Ingeniería y Arquitectura de Tecnologías de Nube

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Noam Freedman

Vicepresidente sénior y asesor estratégico

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Boaz Gelbord

Vicepresidente sénior y director de Seguridad

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Laura Howell

Vicepresidenta sénior y directora jefe de Contabilidad

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James Kretchmar

Vicepresidente sénior y director de tecnología de Grupo de Tecnología de Nube

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Scott Lerner

Vicepresidente sénior de Servicios Globales

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Sean Lyons headshot

Sean Lyons

Vicepresidente sénior y director general de Seguridad de Aplicaciones e Infraestructuras

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Keith Oslakovic headshot

Keith Oslakovic

Vicepresidente sénior de Operaciones e Ingeniería de Infraestructura

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Kate Prouty headshot

Kate Prouty 

Vicepresidenta sénior y directora de Tecnologías de la Información

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Charlie Rice

Vicepresidente sénior de Desarrollo Empresarial y Corporativo

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Ofer Wolf

Vicepresidente sénior y director general de Seguridad Empresarial

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Claudio Baumann

Director ejecutivo para Latinoamérica

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Matt Berk

Vicepresidente sénior de Ventas para Norteamérica

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Natalie Billingham

Vicepresidente sénior de Ventas y director general para Europa, Oriente Medio y África

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Gerald Deck

Director ejecutivo internacional

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Oz Golan

Vicepresidente, API Security

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Hirokazu Higuma

Vicepresidente y director ejecutivo para Japón

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Prasad Mandava

Director general para India

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Parimal Pandya

Vicepresidente sénior de Ventas globales y Nube

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Sean Li

Director Ejecutivo de Asia-Pacífico y Vicepresidente Senior de Ventas

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Anna Paszkiewicz

Responsable del centro de Polonia y directora de Operaciones de Ingresos de Clientes para EMEA

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Fabián Calvo

Director de Ingeniería de soluciones, responsable del centro de Latinoamérica y Costa Rica

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