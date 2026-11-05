Para enviar o denunciar un uso indebido en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), utilice este FORMULARIO.

Para presentar solicitudes en virtud de los artículos 9 y 10 de la DSA, las autoridades de la UE o de los Estados miembros de la UE deberán utilizar este FORMULARIO.

Si necesita denunciar un uso indebido de la infraestructura de Akamai Cloud (anteriormente Linode), utilice este formulario.