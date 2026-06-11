Missbrauch melden

Wählen Sie die Option aus, die Ihre Anfrage am besten beschreibt. Ich reiche eine Anfrage in meinem eigenen Namen ein Ich reiche eine Anfrage im Namen einer anderen Partei ein

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E-Mail-Adresse

Beschreibung des Verstoßes Bitte fügen Sie bei Marken, sofern zutreffend, Angaben zur Serien-/Registrierungsnummer hinzu

URL/Domain, von der die Verletzung ausgeht

IPs, von denen die Verletzung ausgeht Achten Sie darauf, dass zwischen einzelnen IP-Adressen ein Komma steht

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Zusammenfassung

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Bestätigung I Ich bestätige, dass die Angaben in diesem Bericht zum Zeitpunkt meiner Einreichung vollständig der Wahrheit entsprechen und korrekt und präzise sind. Für Untersuchungszwecke können sie bei Bedarf an entsprechende Kunden weitergegeben werden.

Bestätigung II Ich erkläre, dass ich in gutem Glauben davon ausgehe, dass die Verwendung dieses Materials auf die in der Beschwerde genannte Weise nicht vom Markeninhaber oder dessen Vertreter genehmigt wurde oder gesetzlich nicht zulässig ist