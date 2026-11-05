あなたのリクエストに最も当てはまるものを選択してください 自分自身のためにリクエストを送信しています 別の当事者の代理でリクエストを提出しています

報告者情報

被代理人の詳細

メールアドレス

侵害の説明 商標に関連する場合は、該当する箇所にシリアル番号／登録番号の詳細を追加してください

侵害対象のURL／ドメイン

侵害対象のIPアドレス IPアドレスが複数ある場合は、カンマで区切って入力してください

Akamai側が取るべきアクション

概要

ファイルのアップロード 最大サイズ：25 MB（アップロードする前に添付ファイル名からスペースを削除してください）

確認事項I 私は、この報告に記載した情報が提出時点において真実かつ正確であり、誤りがないことを保証します。また、必要に応じ、調査目的において該当顧客と共有できます。

確認事項II 本資料をこの苦情で言及した方法で使用することが、商標の所有者、その代理人、または法律によって承認されていないと、私が誠意を持って信じている旨を表明します。