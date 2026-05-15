기존 클라우드 아키텍처는 대부분 중앙 집중식으로, 일반 사용자와 멀리 떨어진 소수의 대규모 데이터 센터에 의존합니다. AI 앱이 중앙 집중식 환경에서 실행되면 모든 요청이 수백 또는 수천 마일 떨어진 곳까지 갔다가 다시 돌아와야 합니다. 이러한 장거리 왕복 과정에서 물리적 지연 시간이 발생합니다. 음성 비서나 챗봇 같은 실시간 애플리케이션에서는 100밀리초의 지연만으로도 상호 작용이 부자연스럽고 어색하게 느껴질 수 있습니다.