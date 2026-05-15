Die meisten herkömmlichen Cloudarchitekturen sind zentralisiert. Das bedeutet, dass sie auf wenige riesige Rechenzentren angewiesen sind, die weit vom durchschnittlichen Nutzer entfernt sind. Wenn eine KI-Anwendung zentralisiert wird, muss jede Anfrage Hunderte oder Tausende von Kilometern zurücklegen. Diese langen Roundtrips erzeugen physische Latenz. Bei Echtzeitanwendungen wie Sprachassistenten oder Chatbots kann selbst eine Verzögerung von 100 ms dazu führen, dass sich die Interaktion unzusammenhängend und nicht menschlich anfühlt.