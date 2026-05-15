Die meisten herkömmlichen Cloudarchitekturen sind zentralisiert. Das bedeutet, dass sie auf wenige riesige Rechenzentren angewiesen sind, die weit vom durchschnittlichen Nutzer entfernt sind. Wenn eine KI-Anwendung zentralisiert wird, muss jede Anfrage Hunderte oder Tausende von Kilometern zurücklegen. Diese langen Roundtrips erzeugen physische Latenz. Bei Echtzeitanwendungen wie Sprachassistenten oder Chatbots kann selbst eine Verzögerung von 100 ms dazu führen, dass sich die Interaktion unzusammenhängend und nicht menschlich anfühlt.
Verlangsamen zentralisierte Clouds die Performance Ihrer KI-Anwendung? Verschieben Sie KI-Workloads in die Cloud, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist.
Die Akamai Cloud bietet GPU-basierte KI-Inferenzen auf einer global verteilten Infrastruktur, sodass Sie die Echtzeit-KI-Performance erhalten, die Sie für Wettbewerbsfähigkeit benötigen. Erstellen, implementieren und skalieren Sie KI-Anwendungen schneller auf unserer offenen, entwicklerfreundlichen Plattform mit vorhersehbarer Preisgestaltung und integrierter Sicherheit.
Anwendungen in Echtzeit erfordern eine ultraschnelle KI-Inferenz an der Edge. Akamai Cloud ist bereits da.
Dezentrales Computing entfernt die physische Distanz zwischen Ihren Modellen und Ihren Nutzern, sodass Ihre Anwendungen schneller reagieren.
Der Zustand von KI-Inferenz: 50 % aller KIs versagen bei Spitzenlast
Erfahren Sie mehr über die Daten hinter der Latenzbarriere und wie Unternehmen verteiltes Computing nutzen, um die KI-Rentabilität in der Produktion zu skalieren.
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Tatsächlich werden sie dadurch normalerweise verringert. Zentralisierte Clouds berechnen oft hohe Übertragungsgebühren für die Verlagerung von Daten aus ihrem Ökosystem. Die Edge-Architektur minimiert diese Kosten im Vergleich zu älteren Cloudanbietern.
Ja. Akamai bietet die Flexibilität, jede Modellgröße auszuführen – von der Feinabstimmung spezialisierter Versionen bis hin zur Erstellung individueller Cluster, die für große Workloads entwickelt wurden.
Die Sicherheit ist in unsere verteilte Struktur eingebettet. Da die Inferenz näher am Nutzer erfolgt, müssen sensible Daten oft nicht über das öffentliche Internet in ein entferntes Rechenzentrum übertragen werden. Wir schützen Ihre Modelle und Nutzer mit KI-nativem DDoS-Schutz und Zero-Trust-Sicherheit.
Zentralisierte Clouds sind nicht ideal für KI in Echtzeit. Innovation ist entscheidend, um die GPU-Leistung in die Nähe der Nutzer zu bringen, um Reaktionen im Millisekundenbereich zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Hochleistungsskalierung schnell, sicher und kostengünstig bleibt.