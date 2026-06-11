La plupart des architectures cloud traditionnelles sont centralisées, c'est-à-dire qu'elles reposent sur un petit nombre de centres de données massifs et situés loin de l'utilisateur moyen. Lorsqu'une application d'IA est centralisée, chaque requête doit parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, puis revenir. Ce trajet longue distance crée une latence physique. Pour des applications en temps réel comme les assistants à commande vocale ou les chatbots, même un délai de 100 ms peut se traduire par une interaction saccadée et peu naturelle.
Les clouds centralisés ralentissent les performances de vos applications d'IA ? Déplacez les charges de travail d'IA vers un cloud conçu pour la vitesse.
Akamai Cloud fournit une inférence d'IA sur GPU au sein d'une infrastructure distribuée à l'échelle mondiale, et vous offre ainsi les performances d'IA en temps réel nécessaires pour rester compétitif. Concevez, déployez et faites évoluer vos applications d'IA plus vite sur notre plateforme ouverte et pensée pour les développeurs, avec une tarification prévisible et une sécurité intégrée.
Les expériences applicatives en temps réel exigent une inférence d'IA ultra-rapide en bordure de l'Internet. Akamai Cloud est déjà là pour répondre à ces attentes.
Le calcul décentralisé supprime la distance physique entre vos modèles et vos utilisateurs, ce qui permet à vos applications de fournir des réponses plus rapides.
L'état de l'inférence d'IA : 50 % des systèmes d'IA tombent en panne en période de pointe
Découvrez les données sous-jacentes au mur de latence et comment les entreprises exploitent le calcul distribué pour optimiser le retour sur investissement de l'IA en production.
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Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
En général, c'est plutôt l'inverse. Les clouds centralisés appliquent souvent des frais élevés de trafic sortant pour sortir les données de leur écosystème. Les architectures en bordure de l'Internet limitent ces coûts par rapport aux fournisseurs de services cloud traditionnels.
Oui. Akamai offre la flexibilité nécessaire pour exécuter des modèles de toute taille, qu'il s'agisse d'affiner des versions spécialisées ou de déployer des clusters dédiés personnalisés, conçus pour des charges de travail à grande échelle.
La sécurité est intégrée à notre infrastructure distribuée. L'inférence étant effectuée au plus près de l'utilisateur, les données sensibles n'ont généralement pas besoin de transiter sur l'Internet public jusqu'à un centre de données distant. Cette approche est renforcée par une protection DDoS pensée pour l'IA et une sécurité Zero Trust, afin de protéger à la fois vos modèles et vos utilisateurs.
Les clouds centralisés ne sont pas adaptés aux besoins de l'IA en temps réel. L'innovation est indispensable pour rapprocher la puissance GPU des utilisateurs, afin d'assurer des réponses en millisecondes et de garantir une montée en charge hautes performances rapide, sécurisée et économique.