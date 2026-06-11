Akamai va acquérir LayerX pour appliquer le contrôle de l'utilisation de l'IA sur n'importe quel navigateur. En savoir plus
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion

Des performances d'IA de pointe commencent par un cloud conçu pour la vitesse

Accélérez l'inférence, réduisez les coûts et déployez les applications d'IA à grande échelle, partout

Les clouds centralisés ralentissent les performances de vos applications d'IA ? Déplacez les charges de travail d'IA vers un cloud conçu pour la vitesse.

Akamai Cloud fournit une inférence d'IA sur GPU au sein d'une infrastructure distribuée à l'échelle mondiale, et vous offre ainsi les performances d'IA en temps réel nécessaires pour rester compétitif. Concevez, déployez et faites évoluer vos applications d'IA plus vite sur notre plateforme ouverte et pensée pour les développeurs, avec une tarification prévisible et une sécurité intégrée.

Découvrir Akamai Inference Cloud

Les expériences applicatives en temps réel exigent une inférence d'IA ultra-rapide en bordure de l'Internet. Akamai Cloud est déjà là pour répondre à ces attentes.

Le calcul décentralisé supprime la distance physique entre vos modèles et vos utilisateurs, ce qui permet à vos applications de fournir des réponses plus rapides.  

GPU sur un cloud distribué

De puissants GPU NVIDIA Blackwell sur notre infrastructure distribuée assurent des performances d'IA en temps réel.

Inférence d'IA ultra-rapide

Atteignez une latence inférieure à 50 ms et un débit multiplié par 3 pour vos agents en éliminant la latence des clouds centralisés.

Sécurité intégrée à grande échelle

Protégez-vous contre les attaques par injection de prompt et l'exfiltration de données grâce à une sécurité Zero Trust et une protection DDoS intégrées.

Résultats concrets

Déployez sur un cloud distribué pour réduire la latence jusqu'à 60 %, tout en réalisant des économies considérables.

L'état de l'inférence d'IA : 50 % des systèmes d'IA tombent en panne en période de pointe

Découvrez les données sous-jacentes au mur de latence et comment les entreprises exploitent le calcul distribué pour optimiser le retour sur investissement de l'IA en production.

Télécharger le rapport
New AI survey: Inference breaks the latency wall
New AI survey: Inference breaks the latency wall

L'état de l'inférence d'IA : 50 % des systèmes d'IA tombent en panne en période de pointe

Découvrez les données sous-jacentes au mur de latence et comment les entreprises exploitent le calcul distribué pour optimiser le retour sur investissement de l'IA en production.

Télécharger le rapport

Témoignages clients

ConvoBot AI Logo

ConvoBot AI Transformed Operations with Akamai

ConvoBot AI reduced infrastructure costs by 45% while improving reliability and support with Akamai’s cloud computing services.

Read customer story
myota logo

Myota

See how Myota escaped cloud constraints and delivered secure, always-available storage on Akamai’s open cloud architecture.

Read customer story
Ceeblue logo

Ceeblue

Le pionnier de la diffusion live Ceeblue a optimisé le streaming ultra-faible latence pour les sports en live et les paris grâce à l'infrastructure mondiale d'Akamai.

Lire le témoignage client

Ressources

L'état de l'inférence d'IA : la troisième vague

À mesure que l'IA monte en puissance, les clouds centralisés seuls ne suffisent plus à répondre aux exigences de latence et de fiabilité. Par conséquent, les équipes se tournent vers des architectures distribuées.

Lire le rapport

Comment Harmonic a démontré une inférence d'IA hautes performances sur les GPU d'Akamai

Harmonic utilise les GPU en bordure de l'Internet d'Akamai pour diffuser du contenu vidéo 8K en temps réel, avec à la clé une réduction de 60 % de la latence et de 86 % des coûts.

Voir les résultats

The AI Leader's Playbook

Ce résumé graphique propose une feuille de route stratégique, destinée aux 74 % d'entreprises qui mesurent le succès de l'IA en fonction de l'augmentation des revenus.

Télécharger l'infographie

Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

La plupart des architectures cloud traditionnelles sont centralisées, c'est-à-dire qu'elles reposent sur un petit nombre de centres de données massifs et situés loin de l'utilisateur moyen. Lorsqu'une application d'IA est centralisée, chaque requête doit parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, puis revenir. Ce trajet longue distance crée une latence physique. Pour des applications en temps réel comme les assistants à commande vocale ou les chatbots, même un délai de 100 ms peut se traduire par une interaction saccadée et peu naturelle. 

En général, c'est plutôt l'inverse. Les clouds centralisés appliquent souvent des frais élevés de trafic sortant pour sortir les données de leur écosystème. Les architectures en bordure de l'Internet limitent ces coûts par rapport aux fournisseurs de services cloud traditionnels.

Oui. Akamai offre la flexibilité nécessaire pour exécuter des modèles de toute taille, qu'il s'agisse d'affiner des versions spécialisées ou de déployer des clusters dédiés personnalisés, conçus pour des charges de travail à grande échelle.

La sécurité est intégrée à notre infrastructure distribuée. L'inférence étant effectuée au plus près de l'utilisateur, les données sensibles n'ont généralement pas besoin de transiter sur l'Internet public jusqu'à un centre de données distant. Cette approche est renforcée par une protection DDoS pensée pour l'IA et une sécurité Zero Trust, afin de protéger à la fois vos modèles et vos utilisateurs.

Les clouds centralisés ne sont pas adaptés aux besoins de l'IA en temps réel. L'innovation est indispensable pour rapprocher la puissance GPU des utilisateurs, afin d'assurer des réponses en millisecondes et de garantir une montée en charge hautes performances rapide, sécurisée et économique.