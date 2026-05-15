従来型クラウドアーキテクチャの大半が集中型です。つまり、一般ユーザーから非常に離れた場所にある少数の巨大なデータセンターに頼っているということです。AIアプリが集中型であると、データが、リクエストされるたびに、数百・数千マイルの距離を行って戻らなければなりません。こうした長距離移動が実際のレイテンシーを生じさせるのです。音声アシスタントやチャットボットなどのリアルタイムアプリケーションにとっては、100ミリ秒の遅延でさえも、不自然で、人間らしくないインタラクションのように感じさせる要因となります。