AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
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最上級のAIパフォーマンスは、速度を追求して設計されたクラウドがあってこそ実現します

推論を加速し、コストを削減し、AIアプリをどこでもスケーリング可能に

集中型クラウドが貴社のAIアプリのパフォーマンスを鈍化させていますか？AIワークロードを、スピードを追求した設計のクラウドに移行しましょう。

Akamai Cloudは、世界中に分散されたインフラ上でGPUを活用したAI推論を提供するため、優位に立つために必要となるリアルタイムのAIパフォーマンスが実現します。予測可能な価格設定で統合型セキュリティを備えた開発者向けの当社のオープンプラットフォーム上で、AIアプリケーションをより迅速に構築し、展開し、スケーリングしていただけます。

Akamai Inference Cloudについて確認する

リアルタイムアプリケーションの体験には、エッジでの超高速AI推論が必要です。Akamai Cloudなら、すでに対応可能です。

分散されたコンピューティングによって、貴社のモデルとユーザーの間の物理的な距離が解消されるため、アプリはより速く応答することができます。 

分散型クラウドGPU

Akamaiの分散されたインフラ上でパワフルなNVIDIA Blackwell GPUを提供しているため、リアルタイムのAIパフォーマンスを実現できます。

超高速AI推論

集中型クラウドのラグを削減することで、50ミリ秒未満のレイテンシーを達成し、エージェントのスループットを3倍に向上させます。

大規模な組み込み型セキュリティ

組み込み型ゼロトラスト・セキュリティとDDoS防御で、プロンプトインジェクションやデータ窃取から防御します。

実証済みの結果

分散型クラウド上に展開し、レイテンシーを最大60%低減しながら、大幅なコスト削減も達成可能です。

AI推論の現状：ピーク需要時にAIの50%が正常に機能しない

レイテンシー・ウォールの背後にあるデータと、分散コンピューティングを使用して本番環境のAI ROIを拡張する方法をご確認ください。

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New AI survey: Inference breaks the latency wall
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AI推論の現状：ピーク需要時にAIの50%が正常に機能しない

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お客様事例

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ConvoBot AI Transformed Operations with Akamai

ConvoBot AI reduced infrastructure costs by 45% while improving reliability and support with Akamai’s cloud computing services.

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Myota

See how Myota escaped cloud constraints and delivered secure, always-available storage on Akamai’s open cloud architecture.

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Ceeblue

ライブストリーミングのパイオニアである Ceeblue 社は、Akamai のグローバルインフラを活用し、ライブスポーツ向けに超低レイテンシーのストリーミングを最適化しています。

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リソース

AI推論の現状：第3の波

AIが拡張するにつれ、集中型クラウドだけではレイテンシーと信頼性の要件に対応しきれなくなっているため、チームは分散アーキテクチャへと移行し始めています。

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HarmonicはAkamai GPUでどのように高パフォーマンスなAI推論を実証したのか

HarmonicはAkamaiのエッジGPUを活用してリアルタイムの8K動画を配信し、レイテンシーの60%低減とコストの86%削減を達成しています。

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The AI Leader’s Playbook

このインフォグラフィックは、AIの成功を収益の向上から測定している74%の企業のための戦略的ロードマップです。

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よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

従来型クラウドアーキテクチャの大半が集中型です。つまり、一般ユーザーから非常に離れた場所にある少数の巨大なデータセンターに頼っているということです。AIアプリが集中型であると、データが、リクエストされるたびに、数百・数千マイルの距離を行って戻らなければなりません。こうした長距離移動が実際のレイテンシーを生じさせるのです。音声アシスタントやチャットボットなどのリアルタイムアプリケーションにとっては、100ミリ秒の遅延でさえも、不自然で、人間らしくないインタラクションのように感じさせる要因となります。 

実際のところ、通常はインフラコストが削減されます。集中型クラウドでは、多くの場合、そのエコシステムの外部にデータを移動する際に高いエグレス（出方向の通信）費用が課されます。エッジアーキテクチャであれば、レガシー・クラウド・プロバイダーと比較して、そのようなコストを最小限に抑えることができます。

はい。Akamaiは、専門性の高いバージョンのファインチューニングから大規模なワークロード向けに構築された専用のカスタムクラスター構築まで、あらゆるサイズのモデルを稼働可能な柔軟性を提供します。

セキュリティを支えるのは、Akamaiの分散されたファブリックです。推論はユーザーの近くで実行されるため、機微な情報は公衆インターネットと離れたデータセンターの間を移動する必要がないことが多くあります。当社はAIネイティブのDDoS防御とゼロトラスト・セキュリティを活用し、これをレイヤー化して、貴社のモデルとユーザーの両方を保護します。

集中型クラウドはリアルタイムAIに最適とは言えません。GPUの力をユーザーの近くに移動するには変革が極めて重要となります。これによって、ミリ秒の応答を可能にし、迅速に、セキュアに、そしてコスト効果を維持したまま高パフォーマンスを確実にすることができます。