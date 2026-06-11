La maggior parte dell'architettura cloud tradizionale è centralizzata, quindi si basa su enormi data center situati lontano dall'utente medio. Se un'app basata sull'intelligenza artificiale è centralizzata, ogni richiesta deve percorrere centinaia o migliaia di chilometri e tornare indietro. Questo lungo percorso crea una latenza fisica. Per applicazioni in tempo reale come assistenti vocali o chatbot, anche un ritardo di 100 ms può rendere l'interazione incoerente e meccanica.