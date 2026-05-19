A maioria da arquitetura de nuvem tradicional é centralizada, o que significa que ela depende de alguns poucos data centers enormes que ficam longe do usuário médio. Quando uma aplicação de IA é centralizada, cada solicitação deve viajar centenas ou milhares de quilômetros e voltar. Essa viagem longa cria latência física. Para aplicações em tempo real, como assistentes de voz ou chatbots, até mesmo um atraso de 100 ms pode fazer com que a interação pareça desarticulada e não humana.
As nuvens centralizadas estão deixando o desempenho da sua aplicação de IA mais lento? Mova as workloads de IA para a nuvem criada para acelerar.
A Akamai Cloud oferece inferência de IA baseada em GPU em uma infraestrutura distribuída globalmente, com o desempenho de IA em tempo real de que você precisa para manter a competitividade. Crie, implante e dimensione aplicações de IA com mais rapidez na nossa plataforma aberta e feita para desenvolvedores, com preços previsíveis e segurança integrada.
As experiências com aplicações em tempo real exigem inferência de IA ultrarrápida na edge. A Akamai Cloud já chegou lá.
A computação descentralizada elimina a distância física entre seus modelos e usuários, para que suas aplicações ofereçam respostas mais rápidas.
O cenário da inferência de IA: 50% da IA falha no pico de carga
Descubra os dados por trás do muro de latência e como as organizações usam a computação distribuída para dimensionar o ROI de IA na produção.
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Perguntas frequentes (FAQ)
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Na verdade, isso geralmente os reduz. As nuvens centralizadas normalmente cobram altas taxas de saída para mover os dados para fora de seu ecossistema. A arquitetura de edge minimiza esses custos em comparação com provedores de nuvem legados.
Sim. A Akamai oferece a flexibilidade para executar qualquer tamanho de modelo, desde o ajuste fino de versões especializadas até a criação de clusters personalizados dedicados projetados para workloads de grande escala.
A segurança é incorporada à nossa malha distribuída. Como a inferência ocorre mais perto dos usuários, os dados confidenciais geralmente não precisam viajar pela Internet pública para um data center distante. Colocamos isso em camadas com proteção contra DDoS nativa de IA e segurança Zero Trust para proteger seus modelos e usuários.
As nuvens centralizadas não são ideais para IA em tempo real. A inovação é vital para aproximar a potência da GPU dos usuários, permitindo respostas em milissegundos e garantindo que o dimensionamento de alto desempenho permaneça rápido, seguro e econômico.