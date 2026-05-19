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O melhor desempenho de IA começa em uma nuvem criada para acelerar

Acelere a inferência, reduza os custos e dimensione as aplicações de IA em todos os lugares

As nuvens centralizadas estão deixando o desempenho da sua aplicação de IA mais lento? Mova as workloads de IA para a nuvem criada para acelerar.

A Akamai Cloud oferece inferência de IA baseada em GPU em uma infraestrutura distribuída globalmente, com o desempenho de IA em tempo real de que você precisa para manter a competitividade. Crie, implante e dimensione aplicações de IA com mais rapidez na nossa plataforma aberta e feita para desenvolvedores, com preços previsíveis e segurança integrada.

Explore a Akamai Inference Cloud

As experiências com aplicações em tempo real exigem inferência de IA ultrarrápida na edge. A Akamai Cloud já chegou lá.

A computação descentralizada elimina a distância física entre seus modelos e usuários, para que suas aplicações ofereçam respostas mais rápidas.  

GPUs em uma nuvem distribuída

As avançadas GPUs NVIDIA Blackwell em nossa infraestrutura distribuída oferecem desempenho de IA em tempo real.

Inferência de IA ultrarrápida

Atinja uma latência inferior a 50 ms e uma taxa de transferência três vezes melhor para os agentes ao acabar com o atraso de nuvens centralizadas.

Segurança integrada em escala

Defenda-se contra injeção de prompts e exfiltração de dados com segurança Zero Trust integrada e proteção contra DDoS.

Resultados comprovados

Implante em uma nuvem distribuída para reduzir a latência em até 60% e ter custos consideravelmente menores.

O cenário da inferência de IA: 50% da IA falha no pico de carga

Descubra os dados por trás do muro de latência e como as organizações usam a computação distribuída para dimensionar o ROI de IA na produção.

Baixe o relatório
New AI survey: Inference breaks the latency wall
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Histórias de clientes

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ConvoBot AI Transformed Operations with Akamai

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A pioneira em streaming ao vivo Ceeblue otimizou o streaming de latência ultrabaixa para esportes ao vivo e apostou na infraestrutura global da Akamai.

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Recursos

Cenário da inferência de IA: A terceira onda

À medida que a IA avança, as nuvens centralizadas sozinhas não conseguem atender às demandas de latência e confiabilidade. As equipes estão mudando para arquiteturas distribuídas.

Leia o relatório

Como a Harmonic conquistou inferência de IA de alto desempenho em GPUs da Akamai

A Harmonic usa as GPUs de edge da Akamai para oferecer vídeos 8K em tempo real, alcançando uma redução de 60% na latência e 86% nos custos.

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The AI Leader’s Playbook

Este infográfico fornece um roteiro estratégico para 74% das empresas que medem o sucesso da IA por meio de aumento na receita.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

A maioria da arquitetura de nuvem tradicional é centralizada, o que significa que ela depende de alguns poucos data centers enormes que ficam longe do usuário médio. Quando uma aplicação de IA é centralizada, cada solicitação deve viajar centenas ou milhares de quilômetros e voltar. Essa viagem longa cria latência física. Para aplicações em tempo real, como assistentes de voz ou chatbots, até mesmo um atraso de 100 ms pode fazer com que a interação pareça desarticulada e não humana.  

Na verdade, isso geralmente os reduz. As nuvens centralizadas normalmente cobram altas taxas de saída para mover os dados para fora de seu ecossistema. A arquitetura de edge minimiza esses custos em comparação com provedores de nuvem legados.

Sim. A Akamai oferece a flexibilidade para executar qualquer tamanho de modelo, desde o ajuste fino de versões especializadas até a criação de clusters personalizados dedicados projetados para workloads de grande escala.

A segurança é incorporada à nossa malha distribuída. Como a inferência ocorre mais perto dos usuários, os dados confidenciais geralmente não precisam viajar pela Internet pública para um data center distante. Colocamos isso em camadas com proteção contra DDoS nativa de IA e segurança Zero Trust para proteger seus modelos e usuários.

As nuvens centralizadas não são ideais para IA em tempo real. A inovação é vital para aproximar a potência da GPU dos usuários, permitindo respostas em milissegundos e garantindo que o dimensionamento de alto desempenho permaneça rápido, seguro e econômico.