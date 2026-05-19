A maioria da arquitetura de nuvem tradicional é centralizada, o que significa que ela depende de alguns poucos data centers enormes que ficam longe do usuário médio. Quando uma aplicação de IA é centralizada, cada solicitação deve viajar centenas ou milhares de quilômetros e voltar. Essa viagem longa cria latência física. Para aplicações em tempo real, como assistentes de voz ou chatbots, até mesmo um atraso de 100 ms pode fazer com que a interação pareça desarticulada e não humana.