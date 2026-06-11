Akamai 将收购 LayerX，以便在任何浏览器上实现 AI 使用控制。 获取详情
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务

强劲 AI 性能，始于速度至上的云平台

加速推理，降低成本，随时随地扩展 AI 应用程序

集中式云平台是否正在拖慢您的 AI 应用程序性能？将 AI 工作负载迁移至为速度而生的云平台。

Akamai Cloud 在遍布全球的分布式基础架构上提供依托于 GPU 的 AI 推理，为您提供所需的实时 AI 性能，超越竞争对手。在我们对开发者友好的开放平台上，以可预测的定价和集成的安全性，更快地构建、部署和扩展 AI 应用程序。

探索 Akamai Inference Cloud

如要获享实时应用程序体验，需在边缘部署近乎即时的 AI 推理。Akamai Cloud 早已布局于此。

去中心化计算拉近了模型与用户之间的物理距离，让您的应用程序能够提供更快速的响应。

在分布式云上部署 GPU

我们在分布式基础架构上部署了强大的 NVIDIA Blackwell GPU，能够为您提供实时 AI 性能。

近乎即时的 AI 推理

通过消除集中式云的延迟，实现低于 50 毫秒的延迟，智能体吞吐量提升 3 倍。

大规模内置安全功能

内置 Zero Trust 安全产品，提供 DDoS 防护，有效防范提示注入和数据泄露。

卓越成效

部署在分布式云上，延迟最多可以减少 60%，同时大幅节省成本。

AI 推理现状：当达到峰值负载时，50% 的 AI 会失效

敬请探索延迟瓶颈背后的数据，以及各企业如何利用分布式计算来扩大生产环境中 AI 的投资回报率。

下载报告
New AI survey: Inference breaks the latency wall
New AI survey: Inference breaks the latency wall

AI 推理现状：当达到峰值负载时，50% 的 AI 会失效

敬请探索延迟瓶颈背后的数据，以及各企业如何利用分布式计算来扩大生产环境中 AI 的投资回报率。

下载报告

客户案例

ConvoBot AI Logo

ConvoBot AI 携手 Akamai 成功实现业务转型

ConvoBot AI 利用 Akamai 的云计算服务，在降低 45% 基础设施成本的同时，提升了系统的可靠性与支持能力。

阅读客户案例
myota logo

Myota

See how Myota escaped cloud constraints and delivered secure, always-available storage on Akamai’s open cloud architecture.

Read customer story
Ceeblue logo

Ceeblue

作为流媒体直播领域的先驱者，Ceeblue 依托 Akamai 的全球基础架构，优化了面向体育直播和博彩业务的超低延迟流媒体服务。

阅读客户案例

资源

AI 推理现状：第三波浪潮

随着 AI 规模不断扩大，仅靠集中式云已无法满足对延迟和可靠性的需求，越来越多的团队纷纷转为采用分布式架构。

阅读报告（英文版）

Harmonic 如何在 Akamai GPU 上实现高性能 AI 推理

Harmonic 使用 Akamai 边缘 GPU 提供实时 8K 视频，延迟降低 60%，成本降低 86%。

查看结果

The AI Leader’s Playbook

此信息图为 74% 以更高收入衡量 AI 成功与否的企业提供了战略路线图。

下载信息图

常见问题

常见问题

大多数传统云架构都集中部署在几个远离普通用户的大规模数据中心。当 AI 应用程序集中安装在这几个数据中心时，每个请求都必须跨越成百上千英里往返传输。这种长距离数据传输会造成物理延迟。对于语音助手或聊天机器人等实时应用而言，即使 100 毫秒延迟，也会让整个互动显得不连贯且不像真人在对话。

实际上，这样做通常会降低成本。集中式云通常会对移出其生态系统的数据收取高额的出站费用。与传统云服务提供商相比，边缘架构可以最大限度地降低这些成本。

是的。Akamai 提供了运行任何规模模型的灵活性，从微调专用版本到构建专为大规模工作负载设计的专用自定义集群。

安全功能已经深植于我们的分布式架构之中。由于推理发生在更靠近用户的位置，敏感数据通常无需经由公共互联网传输到遥远的数据中心。在此基础上，我们还叠加了 AI 原生 DDoS 防护和 Zero Trust 安全产品，从而全方位保护您的模型与用户。

集中式云并非实时 AI 的理想之选。创新至关重要，通过将 GPU 算力部署到靠近用户的位置，可实现毫秒级响应，并确保高性能扩展在速度、安全性和成本效益三方面均达到最优。