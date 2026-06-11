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El máximo rendimiento de la IA comienza en una nube concebida para la velocidad

Acelere la inferencia, reduzca los costes y amplíe las aplicaciones de IA en cualquier lugar

¿Las nubes centralizadas están ralentizando el rendimiento de sus aplicaciones de IA? Traslade las cargas de trabajo de IA a la nube con rapidez.

Akamai Cloud ofrece inferencia de IA basada en GPU en una infraestructura distribuida globalmente, lo que le proporciona el rendimiento de IA en tiempo real que necesita para ser competitivo. Construya, implemente y amplíe las aplicaciones de IA más rápido en nuestra plataforma abierta y fácil de usar para los desarrolladores, con unos precios predecibles y seguridad integrada.

Descubra Akamai Inference Cloud

Para una buena experiencia en tiempo real, las aplicaciones exigen una inferencia de IA en el Edge ultrarrápida. Akamai Cloud ya está aquí.

La computación descentralizada elimina la distancia física entre los modelos y los usuarios, por lo que las aplicaciones ofrecen respuestas más rápidas.  

GPU en una nube distribuida

Las potentes GPU NVIDIA Blackwell de nuestra infraestructura distribuida ofrecen un rendimiento de IA en tiempo real.

Inferencia de IA ultrarrápida

Logre una latencia inferior a 50 ms y un rendimiento 3 veces superior de los agentes al eliminar el retraso que generan las nubes centralizadas.

Seguridad integrada a escala

Defiéndase frente a la inyección de instrucciones y la exfiltración de datos con la seguridad Zero Trust integrada y la protección contra DDoS.

Resultados probados

Implemente sobre una nube distribuida para reducir la latencia hasta en un 60 % y, al mismo tiempo, lograr un ahorro de costes significativo.

El estado de la inferencia de IA: el 50 % de la IA falla durante los picos de carga

Descubra los datos que hay detrás del límite de latencia y cómo las organizaciones utilizan computación distribuida para aumentar el ROI de la IA de producción.

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New AI survey: Inference breaks the latency wall
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Estado de la inferencia de IA: La tercera ola

A medida que la IA crece, las nubes centralizadas por sí solas no pueden satisfacer las demandas de latencia y fiabilidad: los equipos están cambiando a arquitecturas distribuidas.

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Cómo ha demostrado Harmonic el alto rendimiento de la inferencia de IA en las GPU de Akamai

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The AI Leader’s Playbook

Esta infografía proporciona una hoja de ruta estratégica para el 74 % de las empresas que miden el éxito de la IA a través de unos mayores ingresos.

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

La mayoría de las arquitecturas de nube tradicionales están centralizadas, lo que significa que dependen de unos pocos centros de datos masivos situados lejos del usuario medio. Cuando una aplicación de IA está centralizada, cada solicitud debe viajar cientos o miles de kilómetros y volver. Este viaje de largo recorrido crea latencia física. Para aplicaciones en tiempo real como asistentes de voz o chatbots, incluso un retraso de 100 ms puede hacer que la interacción parezca inconexa y no humana.  

En realidad, normalmente los reduce. Las nubes centralizadas suelen cobrar grandes tarifas de salida para trasladar los datos fuera de su ecosistema. La arquitectura en el Edge minimiza estos costes en comparación con los proveedores de nube tradicionales.

Sí. Akamai proporciona la flexibilidad necesaria para ejecutar modelos de cualquier tamaño, desde el ajuste preciso de versiones especializadas hasta la creación de clústeres personalizados dedicados diseñados para cargas de trabajo a gran escala.

La seguridad está integrada en nuestra arquitectura distribuida. Dado que la inferencia se produce más cerca del usuario, los datos confidenciales no suelen tener que viajar a través de la red pública de Internet hasta un centro de datos lejano. La combinamos con protección contra DDoS nativa de IA y seguridad Zero Trust para proteger tanto sus modelos como a sus usuarios.

Las nubes centralizadas no son ideales para la IA en tiempo real. La innovación es vital para acercar la potencia de la GPU a los usuarios, permitiendo respuestas en milisegundos y garantizando que la escalabilidad de alto rendimiento siga siendo rápida, segura y rentable.