La mayoría de las arquitecturas de nube tradicionales están centralizadas, lo que significa que dependen de unos pocos centros de datos masivos situados lejos del usuario medio. Cuando una aplicación de IA está centralizada, cada solicitud debe viajar cientos o miles de kilómetros y volver. Este viaje de largo recorrido crea latencia física. Para aplicaciones en tiempo real como asistentes de voz o chatbots, incluso un retraso de 100 ms puede hacer que la interacción parezca inconexa y no humana.
¿Las nubes centralizadas están ralentizando el rendimiento de sus aplicaciones de IA? Traslade las cargas de trabajo de IA a la nube con rapidez.
Akamai Cloud ofrece inferencia de IA basada en GPU en una infraestructura distribuida globalmente, lo que le proporciona el rendimiento de IA en tiempo real que necesita para ser competitivo. Construya, implemente y amplíe las aplicaciones de IA más rápido en nuestra plataforma abierta y fácil de usar para los desarrolladores, con unos precios predecibles y seguridad integrada.
Para una buena experiencia en tiempo real, las aplicaciones exigen una inferencia de IA en el Edge ultrarrápida. Akamai Cloud ya está aquí.
La computación descentralizada elimina la distancia física entre los modelos y los usuarios, por lo que las aplicaciones ofrecen respuestas más rápidas.
El estado de la inferencia de IA: el 50 % de la IA falla durante los picos de carga
Descubra los datos que hay detrás del límite de latencia y cómo las organizaciones utilizan computación distribuida para aumentar el ROI de la IA de producción.
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En realidad, normalmente los reduce. Las nubes centralizadas suelen cobrar grandes tarifas de salida para trasladar los datos fuera de su ecosistema. La arquitectura en el Edge minimiza estos costes en comparación con los proveedores de nube tradicionales.
Sí. Akamai proporciona la flexibilidad necesaria para ejecutar modelos de cualquier tamaño, desde el ajuste preciso de versiones especializadas hasta la creación de clústeres personalizados dedicados diseñados para cargas de trabajo a gran escala.
La seguridad está integrada en nuestra arquitectura distribuida. Dado que la inferencia se produce más cerca del usuario, los datos confidenciales no suelen tener que viajar a través de la red pública de Internet hasta un centro de datos lejano. La combinamos con protección contra DDoS nativa de IA y seguridad Zero Trust para proteger tanto sus modelos como a sus usuarios.
Las nubes centralizadas no son ideales para la IA en tiempo real. La innovación es vital para acercar la potencia de la GPU a los usuarios, permitiendo respuestas en milisegundos y garantizando que la escalabilidad de alto rendimiento siga siendo rápida, segura y rentable.