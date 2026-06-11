La mayoría de las arquitecturas de nube tradicionales están centralizadas, lo que significa que dependen de unos pocos centros de datos masivos situados lejos del usuario medio. Cuando una aplicación de IA está centralizada, cada solicitud debe viajar cientos o miles de kilómetros y volver. Este viaje de largo recorrido crea latencia física. Para aplicaciones en tiempo real como asistentes de voz o chatbots, incluso un retraso de 100 ms puede hacer que la interacción parezca inconexa y no humana.