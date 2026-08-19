등장인물
도메인을 움직이는 주역과 수호자 그리고 위협 세력을 만나보세요
스키마
AI 기반 아키텍처의 각 구역을 살펴보세요
코어
LLM, 특정 분야에 특화된 SLM, 에이전트 기반 네트워크가 자리한 곳
주요 위협: API 침해, 에이전트 대상 공격 및 에이전트에 의한 공격, 프롬프트 인젝션
코어
LLM, 특정 분야에 특화된 SLM, 에이전트 기반 네트워크가 자리한 곳
주요 위협: API 침해, 에이전트 대상 공격 및 에이전트에 의한 공격, 프롬프트 인젝션
크립트
사용자의 가장 민감한 데이터가 보관된 철통 방어 요새
주요 위협: 비즈니스 로직 악용을 통한 데이터 유출, 페이로드 내 민감한 데이터 노출
엣지
도시와 퍼블릭 인터넷의 황야가 맞닿는 도메인의 최외곽
주요 위협: Shadow AI와 에이전트 사칭, 최첨단 LLM을 사용하는 공격자
엣지
도시와 퍼블릭 인터넷의 황야가 맞닿는 도메인의 최외곽
주요 위협: Shadow AI와 에이전트 사칭, 최첨단 LLM을 사용하는 공격자
외곽구역
워크로드, 데이터베이스, 레거시 서버를 연결하는 오래된 기반 시설
주요 위협: 좀비 API 및 보호되지 않은 API, 레거시 환경의 암호화되지 않은 데이터 전송
에피소드
제품
공격자가 장악하기 전에 AI 환경의 통제권을 확보하세요
무분별하게 늘어나는 API를 비롯해 에이전트와 최첨단 LLM이 기업 전반에 새로운 리스크를 초래합니다. Akamai는 포괄적인 가시성과 위협 방어 기능을 제공합니다.
- 미확인 API 발견
- 수평 이동 차단
- 엔터프라이즈 AI를 공격으로부터 보호
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