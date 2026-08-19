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도메인에 오신 것을 환영합니다

추적할 틈도 없이 API가 생겨나고 곳곳에 공격자가 도사리는 곳, 끊임없이 확장되는 AI 환경을 살펴보세요

AI 역량이 커질수록 공격 표면도 넓어집니다

통제를 벗어난 에이전트. 미확인 API. Shadow AI. 집요한 사이버 범죄자. 우리의 영웅은 차세대 위협으로부터 애플리케이션과 인프라를 지켜낼 수 있을까요?

비디오 보기(2:53)

AI 역량이 커질수록 공격 표면도 넓어집니다

통제를 벗어난 에이전트. 미확인 API. Shadow AI. 집요한 사이버 범죄자. 우리의 영웅은 차세대 위협으로부터 애플리케이션과 인프라를 지켜낼 수 있을까요?

비디오 보기(3:19)

등장인물

도메인을 움직이는 주역과 수호자 그리고 위협 세력을 만나보세요

AI-generated visual of the Sentinel, a man in futuristic Akamai-branded armor wearing an ID badge.

센티널

강점: RSAC 발표, 취약점 발견, 포털 활성화, 공격자 처치

약점: 스턴트까지 직접 하겠다는 고집

AI-generated art of the Leech riding a futuristic hoverbike surrounded by glowing drones in a sci-fi city.

리치

강점: 끝없는 다크 웹 인맥, 새로 꾸린 AI 에이전트 군단, 수평 이동으로 이뤄낸 승진

약점: 현실에서는 방구석 은둔자

AI rendering of mechanical spider robot, the Enterprise LLM character, carrying a glowing red cube near a circular vault.

엔터프라이즈 LLM

강점: 지능, 헌신, 끈기

약점: 지나칠 정도로 남의 비위를 맞춤

AI rendering of small helper robots carrying glowing payload cubes, representing API characters in a tech city.

API

강점: 명령에 충실함, 한 번 설정하면 잊기 쉬움

약점: 명령에 충실함, 한 번 설정하면 잊기 쉬움

스키마

AI 기반 아키텍처의 각 구역을 살펴보세요

코어

LLM, 특정 분야에 특화된 SLM, 에이전트 기반 네트워크가 자리한 곳

주요 위협: API 침해, 에이전트 대상 공격 및 에이전트에 의한 공격, 프롬프트 인젝션

AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.
AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.

코어

LLM, 특정 분야에 특화된 SLM, 에이전트 기반 네트워크가 자리한 곳

주요 위협: API 침해, 에이전트 대상 공격 및 에이전트에 의한 공격, 프롬프트 인젝션

AI-generated artwork of a futuristic vault labeled Sensitive User Data, representing the Crypt location on a map.

크립트

사용자의 가장 민감한 데이터가 보관된 철통 방어 요새

주요 위협: 비즈니스 로직 악용을 통한 데이터 유출, 페이로드 내 민감한 데이터 노출

엣지

도시와 퍼블릭 인터넷의 황야가 맞닿는 도메인의 최외곽

주요 위협: Shadow AI와 에이전트 사칭, 최첨단 LLM을 사용하는 공격자

AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.
AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.

엣지

도시와 퍼블릭 인터넷의 황야가 맞닿는 도메인의 최외곽

주요 위협: Shadow AI와 에이전트 사칭, 최첨단 LLM을 사용하는 공격자

AI rendering of complex, old server infrastructure and tangled network bridges, representing the Hull location on a map.

외곽구역

워크로드, 데이터베이스, 레거시 서버를 연결하는 오래된 기반 시설

주요 위협: 좀비 API 및 보호되지 않은 API, 레거시 환경의 암호화되지 않은 데이터 전송

에피소드

에피소드 1: 그들은 여러분의 API를 여러분보다 더 잘 압니다

AI 앱과 API가 리치의 손에서 공격 무기로 바뀌기 전에, 센티널은 도메인을 구할 수 있을까요?

비디오 보기(2:53)

에피소드 2: 잡을 테면 잡아보세요

곧 공개됩니다! LLM을 활용한 위협이 도메인을 번개처럼 빠르게 누비고 있습니다. 영웅들은 이 위협의 확산을 어떻게 막아낼까요?

에피소드 3: 가시성 확보, 완벽 차단, 철저한 보안

곧 공개됩니다! 통제 없는 AI 사용이 데이터를 리스크에 빠뜨리고 있습니다. 센티널은 너무 늦기 전에 데이터 유출 지점을 찾아 막을 수 있을까요?

제품

Akamai API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

제품 상세 정보 보기

Akamai Workforce Protector

브라우저에서 이루어지는 사용자와 AI 에이전트의 상호작용을 보호하세요.

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Akamai Guardicore Segmentation

AI 기반 세그멘테이션으로 수평 이동을 기본적으로 차단하세요.

제품 상세 정보 보기

공격자가 장악하기 전에 AI 환경의 통제권을 확보하세요

무분별하게 늘어나는 API를 비롯해 에이전트와 최첨단 LLM이 기업 전반에 새로운 리스크를 초래합니다. Akamai는 포괄적인 가시성과 위협 방어 기능을 제공합니다.

  • 미확인 API 발견
  • 수평 이동 차단
  • 엔터프라이즈 AI를 공격으로부터 보호

지금 AI 보안 상담을 예약하세요.
 