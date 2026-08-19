Les acteurs
Découvrez les forces qui alimentent, protègent… ou menacent le Domaine
Les territoires
Explorez les différentes zones de votre architecture alimentée par l'IA
Le Cœur
Fief des LLM, des SLM spécialisés et des réseaux agentiques
Principales menaces : compromission d'API, attaques ciblant (ou menées par) les agents, injections de prompts
Le Cœur
Fief des LLM, des SLM spécialisés et des réseaux agentiques
Principales menaces : compromission d'API, attaques ciblant (ou menées par) les agents, injections de prompts
La Crypte
Forteresse hautement sécurisée où sont conservées les données les plus sensibles des utilisateurs
Principales menaces : exfiltration de données par abus de logique métier, divulgation de données sensibles dans les charges utiles
La Bordure
Les confins du Domaine, là où la cité rencontre les territoires sauvages de l'Internet ouvert
Principales menaces : IA fantôme et usurpation d'identité d'agents, attaquants exploitant des LLM de pointe
La Bordure
Les confins du Domaine, là où la cité rencontre les territoires sauvages de l'Internet ouvert
Principales menaces : IA fantôme et usurpation d'identité d'agents, attaquants exploitant des LLM de pointe
La Vieille Citadelle
Infrastructure historique reliant charges de travail, bases de données et serveurs hérités
Principales menaces : API abandonnées ou non protégées, flux hérités non chiffrés
Épisodes
Produits
Prenez le contrôle de votre environnement d'IA, avant que vos attaquants ne le fassent
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- Contenez les mouvements latéraux
- Protégez les systèmes d'IA de l'entreprise contre les attaques
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