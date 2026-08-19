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Bienvenue dans le Domaine

Naviguez dans un écosystème d'IA en constante expansion, où les API se multiplient plus vite que vous ne pouvez les recenser et où des attaquants rôdent dans l'ombre à chaque détour

Vos capacités d'IA se développent, tout comme votre surface d'attaque

Agents non autorisés. API inconnues. IA fantôme. Cybercriminels tenaces. Notre héros parviendra-t-il à protéger vos applications et votre infrastructure contre les menaces de nouvelle génération ?

Regarder la vidéo (02:53)

Vos capacités d'IA se développent, tout comme votre surface d'attaque

Agents non autorisés. API inconnues. IA fantôme. Cybercriminels tenaces. Notre héros parviendra-t-il à protéger vos applications et votre infrastructure contre les menaces de nouvelle génération ?

Regarder la vidéo (03:19)

Les acteurs

Découvrez les forces qui alimentent, protègent… ou menacent le Domaine

AI-generated visual of the Sentinel, a man in futuristic Akamai-branded armor wearing an ID badge.

Le Gardien

Points forts : interventions à la RSAC, découverte de vulnérabilités, activation de portails, neutralisation des attaquants

Points faibles : tient absolument à réaliser lui-même toutes ses cascades

AI-generated art of the Leech riding a futuristic hoverbike surrounded by glowing drones in a sci-fi city.

Le Parasite

Points forts : réseau illimité de contacts sur le Dark Web, armée d'agents d'IA constamment renouvelée, carrière construite grâce aux mouvements latéraux

Points faibles : vit dans un sous-sol

AI rendering of mechanical spider robot, the Enterprise LLM character, carrying a glowing red cube near a circular vault.

Les LLM d'entreprise

Points forts : intelligence, dévouement, persévérance

Points faibles : cherche absolument à faire plaisir à tout le monde

AI rendering of small helper robots carrying glowing payload cubes, representing API characters in a tech city.

Les API

Points forts : obéissantes, faciles à déployer puis à oublier

Points faibles : obéissantes, faciles à déployer puis à oublier

Les territoires

Explorez les différentes zones de votre architecture alimentée par l'IA

Le Cœur

Fief des LLM, des SLM spécialisés et des réseaux agentiques

Principales menaces : compromission d'API, attaques ciblant (ou menées par) les agents, injections de prompts

AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.
AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.

Le Cœur

Fief des LLM, des SLM spécialisés et des réseaux agentiques

Principales menaces : compromission d'API, attaques ciblant (ou menées par) les agents, injections de prompts

AI-generated artwork of a futuristic vault labeled Sensitive User Data, representing the Crypt location on a map.

La Crypte

Forteresse hautement sécurisée où sont conservées les données les plus sensibles des utilisateurs

Principales menaces : exfiltration de données par abus de logique métier, divulgation de données sensibles dans les charges utiles

La Bordure

Les confins du Domaine, là où la cité rencontre les territoires sauvages de l'Internet ouvert

Principales menaces : IA fantôme et usurpation d'identité d'agents, attaquants exploitant des LLM de pointe

AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.
AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.

La Bordure

Les confins du Domaine, là où la cité rencontre les territoires sauvages de l'Internet ouvert

Principales menaces : IA fantôme et usurpation d'identité d'agents, attaquants exploitant des LLM de pointe

AI rendering of complex, old server infrastructure and tangled network bridges, representing the Hull location on a map.

La Vieille Citadelle

Infrastructure historique reliant charges de travail, bases de données et serveurs hérités

Principales menaces : API abandonnées ou non protégées, flux hérités non chiffrés

Épisodes

Épisode 1 : ils connaissent vos API mieux que vous

Le Gardien parviendra-t-il à sauver le Domaine avant que le Parasite ne retourne vos applications et API basées sur l'IA contre vous ?

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Épisode 2 : attrape-moi si tu peux

Bientôt disponible ! Des menaces renforcées par les LLM traversent le Domaine à une vitesse fulgurante. Comment nos héros parviendront-ils à les contenir ?

Épisode 3 : détectés, verrouillés, protégés

Bientôt disponible ! Une utilisation non maîtrisée de l'IA met vos données en péril. Le Gardien pourra-t-il repérer les fuites et les colmater avant qu'il ne soit trop tard ?

Produits

Akamai API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

Voir les détails du produit

Akamai Workforce Protector

Sécurisez les interactions des utilisateurs et des agents d'IA dans le navigateur.

Voir les détails du produit

Akamai Guardicore Segmentation

Bloquez par défaut les mouvements latéraux grâce à une segmentation optimisée par l'IA.

Voir les détails du produit

Prenez le contrôle de votre environnement d'IA, avant que vos attaquants ne le fassent

La prolifération des API, des agents et des LLM de nouvelle génération crée de nouveaux risques à l'échelle de l'entreprise. Akamai vous offre une visibilité complète et une protection efficace contre les menaces :

  • Identifiez des API inconnues
  • Contenez les mouvements latéraux
  • Protégez les systèmes d'IA de l'entreprise contre les attaques

Réservez une consultation sur la sécurité de l'IA sans plus attendre.
 