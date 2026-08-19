角色阵容
结识赋能、守护和威胁着 "The Domain" 安全的各方力量
架构师 (The Schema)
探索 AI 驱动架构下的各个关键区域
核心区 (The Core)
大语言模型 (LLM)、特定领域小语言模型 (SLM) 以及智能体网络的汇聚之地。
主要威胁：API 遭入侵、针对智能体 (以及由智能体发起) 的攻击、提示注入
核心区 (The Core)
大语言模型 (LLM)、特定领域小语言模型 (SLM) 以及智能体网络的汇聚之地。
主要威胁：API 遭入侵、针对智能体 (以及由智能体发起) 的攻击、提示注入
密室 (The Crypt)
戒备森严的数字堡垒，严加保管着用户最敏感的数据
主要威胁：通过业务逻辑滥用导致的数据外泄、载荷中敏感数据的暴露
边缘区 (The Edge)
“The Domain” 的遥远边陲，那是城市与开放互联网荒野交界之地
主要威胁：影子 AI 与智能体冒充、攻击者利用前沿 LLM 发起的威胁
边缘区 (The Edge)
“The Domain” 的遥远边陲，那是城市与开放互联网荒野交界之地
主要威胁：影子 AI 与智能体冒充、攻击者利用前沿 LLM 发起的威胁
外壳区 (The Hull)
古老的基石，连接着工作负载、数据库与旧版服务器
主要威胁：僵尸 API 与未受保护的 API、未经加密的旧版传输
剧集列表
产品
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