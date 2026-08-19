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欢迎来到 "The Domain"

探索您不断扩张的 AI 版图；在这里，API 的衍生速度超越了您的追踪能力，而攻击者就在每一个转角处虎视眈眈。

您的 AI 能力正在不断扩张，攻击面亦随之激增

失控的智能体。未知的 API。影子 AI。穷追不舍的网络罪犯。我们的超级英雄能否守护您的应用程序与基础设施，抵御新一代威胁的来袭？

观看视频 (2:53)

您的 AI 能力正在不断扩张，攻击面亦随之激增

失控的智能体。未知的 API。影子 AI。穷追不舍的网络罪犯。我们的超级英雄能否守护您的应用程序与基础设施，抵御新一代威胁的来袭？

观看视频 (3:19)

角色阵容

结识赋能、守护和威胁着 "The Domain" 安全的各方力量

AI-generated visual of the Sentinel, a man in futuristic Akamai-branded armor wearing an ID badge.

哨兵 (The Sentinel)

优势：RSAC 演讲、漏洞发现、门户激活、清除攻击者

劣势：坚持亲自上阵完成特技动作

AI-generated art of the Leech riding a futuristic hoverbike surrounded by glowing drones in a sci-fi city.

水蛭 (The Leech)

优势：无穷无尽的暗网人脉、全新的 AI 智能体大军、通过横向移动一路晋升

劣势：本质上就是个死宅。

AI rendering of mechanical spider robot, the Enterprise LLM character, carrying a glowing red cube near a circular vault.

企业级 LLM

优势：智慧、专注、坚韧

劣势：极致的讨好型人格

AI rendering of small helper robots carrying glowing payload cubes, representing API characters in a tech city.

API

优势：顺从，易于一键设置无需操心

的弱点：顺从，易于一键设置无需操心

架构师 (The Schema)

探索 AI 驱动架构下的各个关键区域

核心区 (The Core)

大语言模型 (LLM)、特定领域小语言模型 (SLM) 以及智能体网络的汇聚之地。

主要威胁：API 遭入侵、针对智能体 (以及由智能体发起) 的攻击、提示注入

AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.
AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.

核心区 (The Core)

大语言模型 (LLM)、特定领域小语言模型 (SLM) 以及智能体网络的汇聚之地。

主要威胁：API 遭入侵、针对智能体 (以及由智能体发起) 的攻击、提示注入

AI-generated artwork of a futuristic vault labeled Sensitive User Data, representing the Crypt location on a map.

密室 (The Crypt)

戒备森严的数字堡垒，严加保管着用户最敏感的数据

主要威胁：通过业务逻辑滥用导致的数据外泄、载荷中敏感数据的暴露

边缘区 (The Edge)

“The Domain” 的遥远边陲，那是城市与开放互联网荒野交界之地

主要威胁：影子 AI 与智能体冒充、攻击者利用前沿 LLM 发起的威胁

AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.
AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.

边缘区 (The Edge)

“The Domain” 的遥远边陲，那是城市与开放互联网荒野交界之地

主要威胁：影子 AI 与智能体冒充、攻击者利用前沿 LLM 发起的威胁

AI rendering of complex, old server infrastructure and tangled network bridges, representing the Hull location on a map.

外壳区 (The Hull)

古老的基石，连接着工作负载、数据库与旧版服务器

主要威胁：僵尸 API 与未受保护的 API、未经加密的旧版传输

剧集列表

第一集：他们比你更了解你的 API

“哨兵”能否赶在“水蛭”操纵你的 AI 应用序和与 API 反噬自身之前，力挽狂澜拯救 “The Domain”？

观看视频 (2:53)

第 2 集：有本事来抓我

即将上线！借助大语言模型武装的威胁正在 “The Domain” 中以闪电般的速度横冲直撞。我们的超级英雄将如何遏制这些威胁？

第 3 集：眼见、封存、保全

即将上线！失控的 AI 使用正让您的数据面临巨大风险。“哨兵”能否赶在为时已晚之前，查明并修补所有漏洞？

产品

Akamai API Security

通过实时分析，发现、监控和审核 API 活动，及时应对威胁与滥用行为。

查看产品详细信息

Akamai Workforce Protector

全面守护浏览器中的人与 AI 智能体的交互。

查看产品详细信息

Akamai Guardicore Segmentation

借助 AI 驱动的分段防护，默认阻断横向移动。

查看产品详细信息

抢在攻击者之前，将您的 AI 全景牢牢掌控

无序扩张的 API、智能体与前沿大语言模型，正为您的整个企业带来全新的风险与隐患。Akamai 提供全面可视性与威胁防护：

  • 发现未知的 API
  • 遏制横向移动
  • 保护企业级 AI 免受攻击

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