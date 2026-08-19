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Le damos la bienvenida a El Dominio

Explore su entorno de IA en expansión, donde las API se generan más rápido de lo que puede rastrear y los atacantes acechan a la vuelta de la esquina

Sus capacidades de IA están creciendo, al igual que la superficie de ataque

Agentes no autorizados. API desconocidas. IA en la sombra. Ciberdelincuentes implacables. ¿Podrá nuestro héroe proteger sus aplicaciones e infraestructura de la última generación de amenazas?

Ver el vídeo (2:53)

Sus capacidades de IA están creciendo, al igual que la superficie de ataque

Agentes no autorizados. API desconocidas. IA en la sombra. Ciberdelincuentes implacables. ¿Podrá nuestro héroe proteger sus aplicaciones e infraestructura de la última generación de amenazas?

Ver el vídeo (3:19)

Los personajes

Conozca las fuerzas que impulsan, protegen y amenazan el Dominio

AI-generated visual of the Sentinel, a man in futuristic Akamai-branded armor wearing an ID badge.

El Centinela

Puntos fuertes: presentaciones de RSAC, detección de vulnerabilidades, activación de portal, eliminación de atacantes.

Puntos débiles: insiste en hacer sus propias escenas de riesgo.

AI-generated art of the Leech riding a futuristic hoverbike surrounded by glowing drones in a sci-fi city.

La Sanguijuela

Puntos fuertes: conexiones infinitas en la dark web, un nuevo ejército de agentes de IA, ha prosperado en su carrera moviéndose lateralmente

Puntos débiles: habitante del subsuelo en el exterior

AI rendering of mechanical spider robot, the Enterprise LLM character, carrying a glowing red cube near a circular vault.

LLM empresarial

Puntos fuertes: inteligencia, dedicación, perseverancia

Puntos débiles: extremadamente complaciente con las personas

AI rendering of small helper robots carrying glowing payload cubes, representing API characters in a tech city.

Las API

Puntos fuertes: obedientes, fáciles de configurar y olvidar

Puntos débiles: obedientes, fáciles de configurar y olvidar

El Esquema

Descubra las zonas de su arquitectura basada en IA

El Núcleo

Hogar de los LLM, SLM específicos del dominio y redes agénticas

Amenazas clave: compromiso de las API, ataques a (y por) agentes, inyecciones de prompts

AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.
AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.

El Núcleo

Hogar de los LLM, SLM específicos del dominio y redes agénticas

Amenazas clave: compromiso de las API, ataques a (y por) agentes, inyecciones de prompts

AI-generated artwork of a futuristic vault labeled Sensitive User Data, representing the Crypt location on a map.

La Cripta

Fortaleza fuertemente protegida que conserva los datos más confidenciales de los usuarios

Amenazas clave: exfiltración de datos mediante el uso indebido de la lógica empresarial y la divulgación de datos confidenciales en las cargas útiles

El Edge

Las afueras del Dominio donde la ciudad se encuentra con el salvaje Internet abierto

Amenazas clave: IA en la sombra y suplantación de agentes, atacantes que utilizan LLM fronterizos

AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.
AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.

El Edge

Las afueras del Dominio donde la ciudad se encuentra con el salvaje Internet abierto

Amenazas clave: IA en la sombra y suplantación de agentes, atacantes que utilizan LLM fronterizos

AI rendering of complex, old server infrastructure and tangled network bridges, representing the Hull location on a map.

El Casco

Antigua base que conecta cargas de trabajo, bases de datos y servidores heredados

Amenazas clave: API zombis y desprotegidas, tránsito heredado sin cifrar

Los episodios

Episodio 1: Conocen sus API mejor que usted

¿Podrá el Centinela salvar el Dominio antes de que la Sanguijuela ponga a sus aplicaciones de IA y API en su contra?

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Episodio 2: Atrápame si puedes

¡Próximamente! Las amenazas basadas en LLM se están desplazando por el Dominio a la velocidad de la luz. ¿Cómo las contendrán nuestros héroes?

Episodio 3: Visibilidad. Bloqueo. Protección

¡Próximamente! El uso no controlado de la IA está poniendo en riesgo sus datos. ¿Podrá el Centinela encontrar y arreglar las fugas antes de que sea demasiado tarde?

Productos

Akamai API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

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Akamai Workforce Protector

Proteja las interacciones humanas y de los agentes de IA en el navegador.

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Akamai Guardicore Segmentation

Denegue el movimiento lateral de forma predeterminada con la segmentación basada en IA.

Ver detalles del producto

Tome el control de su entorno de IA, antes de que sus atacantes lo hagan

Las API descontroladas, los agentes y los LLM fronterizos generan nuevos riesgos en toda su empresa. Akamai ofrece visibilidad integral y protección contra amenazas:

  • Detecte API desconocidas
  • Contenga el movimiento lateral
  • Proteja la IA empresarial de los ataques

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