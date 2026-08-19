Los personajes
Conozca las fuerzas que impulsan, protegen y amenazan el Dominio
El Esquema
Descubra las zonas de su arquitectura basada en IA
El Núcleo
Hogar de los LLM, SLM específicos del dominio y redes agénticas
Amenazas clave: compromiso de las API, ataques a (y por) agentes, inyecciones de prompts
El Núcleo
Hogar de los LLM, SLM específicos del dominio y redes agénticas
Amenazas clave: compromiso de las API, ataques a (y por) agentes, inyecciones de prompts
La Cripta
Fortaleza fuertemente protegida que conserva los datos más confidenciales de los usuarios
Amenazas clave: exfiltración de datos mediante el uso indebido de la lógica empresarial y la divulgación de datos confidenciales en las cargas útiles
El Edge
Las afueras del Dominio donde la ciudad se encuentra con el salvaje Internet abierto
Amenazas clave: IA en la sombra y suplantación de agentes, atacantes que utilizan LLM fronterizos
El Edge
Las afueras del Dominio donde la ciudad se encuentra con el salvaje Internet abierto
Amenazas clave: IA en la sombra y suplantación de agentes, atacantes que utilizan LLM fronterizos
El Casco
Antigua base que conecta cargas de trabajo, bases de datos y servidores heredados
Amenazas clave: API zombis y desprotegidas, tránsito heredado sin cifrar
Los episodios
Productos
Tome el control de su entorno de IA, antes de que sus atacantes lo hagan
Las API descontroladas, los agentes y los LLM fronterizos generan nuevos riesgos en toda su empresa. Akamai ofrece visibilidad integral y protección contra amenazas:
- Detecte API desconocidas
- Contenga el movimiento lateral
- Proteja la IA empresarial de los ataques
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