Le funzionalità dell'AI stanno aumentando e, di conseguenza, anche la tua superficie di attacco
Agenti non autorizzati. API sconosciute. Shadow AI. Criminali informatici inarrestabili. Il nostro eroe riuscirà a proteggere le tue applicazioni e le tue infrastrutture dalle minacce di nuova generazione?
Le funzionalità dell'AI stanno aumentando e, di conseguenza, anche la tua superficie di attacco
Agenti non autorizzati. API sconosciute. Shadow AI. Criminali informatici inarrestabili. Il nostro eroe riuscirà a proteggere le tue applicazioni e le tue infrastrutture dalle minacce di nuova generazione?
I personaggi
Scopri i personaggi che alimentano, proteggono e minacciano il Dominio
Lo Schema
Esamina le aree presenti nella tua architettura basata sull'AI
Il Core
Contiene modelli LLM, SLM specifici del dominio e reti agentiche
Principali minacce: violazione delle API, attacchi agli (e dagli) agenti, attacchi di prompt injection
Il Core
Contiene modelli LLM, SLM specifici del dominio e reti agentiche
Principali minacce: violazione delle API, attacchi agli (e dagli) agenti, attacchi di prompt injection
La Cripta
Una fortezza altamente sorvegliata che custodisce i dati più sensibili degli utenti
Principali minacce: esfiltrazione di dati tramite abuso della logica aziendale e divulgazione delle informazioni sensibili presenti nei payload
L'Edge
I confini più remoti del Dominio, in cui la città incontra le vaste distese selvagge di Internet
Principali minacce: Shadow AI e impersonificazione degli agenti, criminali che utilizzano i modelli LLM di frontiera
L'Edge
I confini più remoti del Dominio, in cui la città incontra le vaste distese selvagge di Internet
Principali minacce: Shadow AI e impersonificazione degli agenti, criminali che utilizzano i modelli LLM di frontiera
Lo Scafo
Un'antica piattaforma che collega carichi di lavoro, database e server legacy
Principali minacce: Zombie API e API non protette, traffico legacy non crittografato
Gli episodi
Prodotti
Assumi il controllo dell'ecosistema della tua AI, prima che lo facciano i criminali.
La proliferazione incontrollata di API, agenti e modelli LLM di frontiera introduce nuovi rischi nella tua azienda. Akamai ti offre una visibilità completa e una protezione avanzata contro le minacce per consentirti di:
- Scoprire le API sconosciute
- Contenere il movimento laterale
- Proteggere l'AI aziendale dagli attacchi
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