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Benvenuto nel Dominio.

Esplora il panorama dell'AI in continua evoluzione, in cui le API si moltiplicano ad un ritmo incontrollabile e i criminali sono sempre in agguato

Le funzionalità dell'AI stanno aumentando e, di conseguenza, anche la tua superficie di attacco

Agenti non autorizzati. API sconosciute. Shadow AI. Criminali informatici inarrestabili. Il nostro eroe riuscirà a proteggere le tue applicazioni e le tue infrastrutture dalle minacce di nuova generazione?

Guarda il video (2:53)

Le funzionalità dell'AI stanno aumentando e, di conseguenza, anche la tua superficie di attacco

Agenti non autorizzati. API sconosciute. Shadow AI. Criminali informatici inarrestabili. Il nostro eroe riuscirà a proteggere le tue applicazioni e le tue infrastrutture dalle minacce di nuova generazione?

Guarda il video (3:19)

I personaggi

Scopri i personaggi che alimentano, proteggono e minacciano il Dominio

AI-generated visual of the Sentinel, a man in futuristic Akamai-branded armor wearing an ID badge.

La Sentinella

Punti di forza: Presentazioni RSAC, individuazione delle vulnerabilità, attivazione del portale, neutralizzazione dei criminali
Punti deboli: insiste nel voler eseguire le sue acrobazie in prima persona

AI-generated art of the Leech riding a futuristic hoverbike surrounded by glowing drones in a sci-fi city.

La Sanguisuga

Punti di forza: infiniti collegamenti con il dark web, un nuovo esercito di agenti AI, avanzamento favorito dal movimento laterale

Punti deboli: risiede all'esterno

AI rendering of mechanical spider robot, the Enterprise LLM character, carrying a glowing red cube near a circular vault.

Enterprise LLM

Punti di forza: intelligenza, dedizione, perseveranza

Punti deboli: eccessiva tendenza a compiacere gli altri

AI rendering of small helper robots carrying glowing payload cubes, representing API characters in a tech city.

API

Punti di forza: docilità, facile da configurare e da dimenticare

Punti deboli: docilità, facile da configurare e da dimenticare

Lo Schema

Esamina le aree presenti nella tua architettura basata sull'AI

Il Core

Contiene modelli LLM, SLM specifici del dominio e reti agentiche

Principali minacce: violazione delle API, attacchi agli (e dagli) agenti, attacchi di prompt injection

AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.
AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.

Il Core

Contiene modelli LLM, SLM specifici del dominio e reti agentiche

Principali minacce: violazione delle API, attacchi agli (e dagli) agenti, attacchi di prompt injection

AI-generated artwork of a futuristic vault labeled Sensitive User Data, representing the Crypt location on a map.

La Cripta

Una fortezza altamente sorvegliata che custodisce i dati più sensibili degli utenti

Principali minacce: esfiltrazione di dati tramite abuso della logica aziendale e divulgazione delle informazioni sensibili presenti nei payload

L'Edge

I confini più remoti del Dominio, in cui la città incontra le vaste distese selvagge di Internet

Principali minacce: Shadow AI e impersonificazione degli agenti, criminali che utilizzano i modelli LLM di frontiera

AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.
AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.

L'Edge

I confini più remoti del Dominio, in cui la città incontra le vaste distese selvagge di Internet

Principali minacce: Shadow AI e impersonificazione degli agenti, criminali che utilizzano i modelli LLM di frontiera

AI rendering of complex, old server infrastructure and tangled network bridges, representing the Hull location on a map.

Lo Scafo

Un'antica piattaforma che collega carichi di lavoro, database e server legacy

Principali minacce: Zombie API e API non protette, traffico legacy non crittografato

Gli episodi

Episodio 1. I criminali conoscono le tue API meglio di te

La Sentinella riuscirà a salvare il Dominio prima che la Sanguisuga rivolti contro di te le tue app e le tue API basate sull'intelligenza artificiale?

Guarda il video (2:53)

Episodio 2. Prova a prendermi, se ci riesci

Prossimamente disponibile! Le minacce basate sui modelli LLM si stanno diffondendo nel Dominio ad una velocità straordinaria. Come faranno i nostri eroi a fermarle?

Episodio 3. Visibile, sigillato, sicuro

Prossimamente disponibile! L'uso incontrollato dell'intelligenza artificiale mette a rischio i tuoi dati. La Sentinella riuscirà a trovare e mitigare le fughe di dati prima che sia troppo tardi?

Prodotti

Akamai API Security

Rilevate, monitorate e controllate tutte le API e le loro attività mediante le analisi in tempo reale per rispondere a minacce e violazioni.

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Akamai Workforce Protector

Proteggi le interazioni di utenti e agenti AI nel browser.

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Akamai Guardicore Segmentation

Impedisci il movimento laterale per impostazione predefinita grazie alla segmentazione basata sull'intelligenza artificiale.

Visualizza i dettagli sul prodotto

Assumi il controllo dell'ecosistema della tua AI, prima che lo facciano i criminali.

La proliferazione incontrollata di API, agenti e modelli LLM di frontiera introduce nuovi rischi nella tua azienda. Akamai ti offre una visibilità completa e una protezione avanzata contro le minacce per consentirti di:

  • Scoprire le API sconosciute
  • Contenere il movimento laterale
  • Proteggere l'AI aziendale dagli attacchi

Prenota oggi stesso una consulenza sulla sicurezza dell'AI.
 