Os personagens
Conheça as forças que impulsionam, protegem e ameaçam o Domínio
O Esquema
Explore as diferentes áreas de sua arquitetura baseada em IA
O Núcleo
Lar de LLMs, SLMs específicos de domínio e redes agênticas
Principais ameaças: comprometimento de APIs, ataques a agentes (e por eles) e injeções de comandos
O Núcleo
Lar de LLMs, SLMs específicos de domínio e redes agênticas
Principais ameaças: comprometimento de APIs, ataques a agentes (e por eles) e injeções de comandos
A Cripta
Uma fortaleza altamente protegida que guarda os dados mais confidenciais dos usuários
Principais ameaças: exfiltração de dados através da exploração indevida da lógica de negócios e divulgação de informações confidenciais em payloads
A Edge
Nos confins do domínio, onde a cidade encontra a vastidão da internet aberta
, Principais ameaças: Shadow AI e representação indevida de agentes, e invasores que usam LLMs de fronteira
A Edge
Nos confins do domínio, onde a cidade encontra a vastidão da internet aberta
, Principais ameaças: Shadow AI e representação indevida de agentes, e invasores que usam LLMs de fronteira
O Casco
Fundação antiga que conecta workloads, bancos de dados e servidores legados
Principais ameaças: zombie APIs e APIs não protegidas, e tráfego legado não encriptado
Os episódios
Produtos
Assuma o controle de seu ambiente de IA antes que os invasores o façam
APIs descontroladas, agentes e LLMs de fronteira criam novos riscos para toda a sua empresa. A Akamai oferece visibilidade completa e proteção contra ameaças:
- Descubra APIs desconhecidas
- Contenha a movimentação lateral
- Proteja a IA empresarial contra ataques
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