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Boas-vindas ao Domínio

Explore seu ecossistema de IA em constante expansão, onde as APIs surgem a um ritmo alucinante e os invasores estão sempre à espreita

Suas capacidades de IA estão aumentando — e o mesmo acontece com sua superfície de ataque

Agentes maliciosos. APIs desconhecidas. Shadow AI. Cibercriminosos implacáveis. Será que nosso herói consegue proteger suas aplicações e infraestrutura contra a próxima geração de ameaças?

Assista ao vídeo (2:53)

Suas capacidades de IA estão aumentando — e o mesmo acontece com sua superfície de ataque

Agentes maliciosos. APIs desconhecidas. Shadow AI. Cibercriminosos implacáveis. Será que nosso herói consegue proteger suas aplicações e infraestrutura contra a próxima geração de ameaças?

Assista ao vídeo (3:19)

Os personagens

Conheça as forças que impulsionam, protegem e ameaçam o Domínio

AI-generated visual of the Sentinel, a man in futuristic Akamai-branded armor wearing an ID badge.

O Sentinela

Pontos fortes: Apresentações da RSAC, detecção de vulnerabilidades, ativação de portais, neutralização de invasores

Pontos fracos: Insiste em realizar suas próprias acrobacias

AI-generated art of the Leech riding a futuristic hoverbike surrounded by glowing drones in a sci-fi city.

A Sanguessuga

Pontos fortes: Infinitas conexões na dark web, um novo exército de agentes de IA, movimentação lateral que a ajudou a subir de nível

Pontos fracos: Vive isolada em um porão, sem contato com o mundo exterior

AI rendering of mechanical spider robot, the Enterprise LLM character, carrying a glowing red cube near a circular vault.

LLM empresarial

Pontos fortes: Inteligência, dedicação e perseverança

Pontos fracos: Excessiva preocupação em agradar os outros

AI rendering of small helper robots carrying glowing payload cubes, representing API characters in a tech city.

APIs

Pontos fortes: Obediência, fáceis de configurar e esquecer

Pontos fracos: Obediência, fáceis de configurar e esquecer

O Esquema

Explore as diferentes áreas de sua arquitetura baseada em IA

O Núcleo

Lar de LLMs, SLMs específicos de domínio e redes agênticas

Principais ameaças: comprometimento de APIs, ataques a agentes (e por eles) e injeções de comandos

AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.
AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.

O Núcleo

Lar de LLMs, SLMs específicos de domínio e redes agênticas

Principais ameaças: comprometimento de APIs, ataques a agentes (e por eles) e injeções de comandos

AI-generated artwork of a futuristic vault labeled Sensitive User Data, representing the Crypt location on a map.

A Cripta

Uma fortaleza altamente protegida que guarda os dados mais confidenciais dos usuários

Principais ameaças: exfiltração de dados através da exploração indevida da lógica de negócios e divulgação de informações confidenciais em payloads

A Edge

Nos confins do domínio, onde a cidade encontra a vastidão da internet aberta

, Principais ameaças: Shadow AI e representação indevida de agentes, e invasores que usam LLMs de fronteira

AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.
AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.

A Edge

Nos confins do domínio, onde a cidade encontra a vastidão da internet aberta

, Principais ameaças: Shadow AI e representação indevida de agentes, e invasores que usam LLMs de fronteira

AI rendering of complex, old server infrastructure and tangled network bridges, representing the Hull location on a map.

O Casco

Fundação antiga que conecta workloads, bancos de dados e servidores legados

Principais ameaças: zombie APIs e APIs não protegidas, e tráfego legado não encriptado

Os episódios

Episódio 1: Eles conhecem suas APIs melhor do que você

O Sentinela conseguirá salvar o Domínio antes que a Sanguessuga faça com que suas aplicações e APIs de IA se voltem contra você?

Assista ao vídeo (2:53)

Episódio 2: Alcance-me se for capaz

Em breve! Ameaças baseadas em LLMs estão se espalhando pelo Domínio com uma velocidade impressionante. Como nossos heróis vão detê-las?

Episódio 3: Visível, selado e seguro

Em breve! O uso descontrolado da IA está colocando seus dados em risco. O Sentinela conseguirá encontrar e consertar os vazamentos antes que seja tarde demais?

Produtos

Akamai API Security

Descubra, monitore e audite atividades de API usando análises em tempo real para responder a ameaças e violações.

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Akamai Workforce Protector

Proteja as interações de pessoas e agentes de IA no navegador.

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Akamai Guardicore Segmentation

Impeça a movimentação lateral por padrão através de uma segmentação baseada em IA.

Veja os detalhes do produto

Assuma o controle de seu ambiente de IA antes que os invasores o façam

APIs descontroladas, agentes e LLMs de fronteira criam novos riscos para toda a sua empresa. A Akamai oferece visibilidade completa e proteção contra ameaças:

  • Descubra APIs desconhecidas
  • Contenha a movimentação lateral
  • Proteja a IA empresarial contra ataques

Agende uma consultoria de segurança de IA hoje.
 