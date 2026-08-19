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Willkommen in der Domäne

Erkunden Sie Ihre wachsende KI‑Landschaft, in der APIs schneller entstehen, als Sie sie nachverfolgen können, und in der Angreifer an jeder Ecke lauern.

Ihre KI‑Fähigkeiten wachsen – und damit auch Ihre Angriffsfläche

Unkontrollierte Agenten. Unbekannte APIs. Shadow AI. Unerbittliche Cyberkriminelle. Kann unser Held Ihre Anwendungen und Ihre Infrastruktur vor den Bedrohungen der nächsten Generation schützen?

Video ansehen (02:53)

Ihre KI‑Fähigkeiten wachsen – und damit auch Ihre Angriffsfläche

Unkontrollierte Agenten. Unbekannte APIs. Shadow AI. Unerbittliche Cyberkriminelle. Kann unser Held Ihre Anwendungen und Ihre Infrastruktur vor den Bedrohungen der nächsten Generation schützen?

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Die Spieler

Lernen Sie die Kräfte kennen, die die Domäne unterstützen und schützen – und die sie bedrohen.

AI-generated visual of the Sentinel, a man in futuristic Akamai-branded armor wearing an ID badge.

Der Wächter

Stärken: RSAC‑Präsentationen, Aufdeckung von Schwachstellen, Portalaktivierung, Beseitigung von Angreifern

Schwächen: Besteht darauf, seine Stunts selbst auszuführen.

AI-generated art of the Leech riding a futuristic hoverbike surrounded by glowing drones in a sci-fi city.

Der Blutegel

Stärken: Unendliche Dark‑Web-Verbindungen, eine ganze Armee von KI‑Agenten, Karriereaufstieg durch laterale Netzwerkbewegung

Schwächen: Ist ein Kellerkind, das nicht am Leben teilnimmt.

AI rendering of mechanical spider robot, the Enterprise LLM character, carrying a glowing red cube near a circular vault.

Unternehmens-LLM

Stärken: Intelligenz, Engagement, Ausdauer

Schwächen: Ist extrem darauf bedacht, es allen recht zu machen.

AI rendering of small helper robots carrying glowing payload cubes, representing API characters in a tech city.

APIs

Stärken: Gehorsam, einfach einzurichten und läuft dann autonom

Schwächen: Ist gehorsam, einfach einzurichten und läuft dann autonom.

Das Schema

Entdecken Sie die Zonen innerhalb Ihrer KI‑gestützten Architektur

Der Kern

Heimat von LLMs, bereichsspezifischen SLMs und agentischen Netzwerken

Wichtigste Bedrohungen: API‑Kompromittierung, Angriffe auf (und durch) Agenten, Prompt Injection

AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.
AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.

Der Kern

Heimat von LLMs, bereichsspezifischen SLMs und agentischen Netzwerken

Wichtigste Bedrohungen: API‑Kompromittierung, Angriffe auf (und durch) Agenten, Prompt Injection

AI-generated artwork of a futuristic vault labeled Sensitive User Data, representing the Crypt location on a map.

Die Krypta

Stark bewachte Festung, in der die sensibelsten Nutzerdaten aufbewahrt werden

Wichtigste Bedrohungen: Datenextraktion durch Missbrauch von Geschäftslogik und Offenlegung sensibler Daten in Payloads

Die Edge

Die entlegenen Bereiche der Domäne, wo die Stadt auf die unberührte Wildnis des offenen Internets trifft

Wichtigste Bedrohungen: Shadow AI und Agentennachahmung; Angreifer, die Frontier LLMs nutzen

AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.
AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.

Die Edge

Die entlegenen Bereiche der Domäne, wo die Stadt auf die unberührte Wildnis des offenen Internets trifft

Wichtigste Bedrohungen: Shadow AI und Agentennachahmung; Angreifer, die Frontier LLMs nutzen

AI rendering of complex, old server infrastructure and tangled network bridges, representing the Hull location on a map.

Die Hülle

Eine alte Technologie, die Workloads, Datenbanken und veraltete Server miteinander verbindet

Wichtigste Bedrohungen: Zombie- und ungeschützte APIs; unverschlüsselte, veraltete Datenübertragungen

Die Folgen

Folge 1: Sie kennen Ihre APIs besser als Sie selbst

Kann der Wächter die Domäne retten, bevor der Blutegel Ihre KI‑Anwendungen und APIs gegen Sie selbst einsetzt?

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Folge 2: Catch Me If You Can

Demnächst verfügbar! LLM‑basierte Bedrohungen verbreiten sich mit atemberaubender Geschwindigkeit in der gesamten Domäne. Wie werden unsere Helden sie unter Kontrolle bringen?

Folge 3: Erkannt. Versiegelt. Geschützt.

Demnächst verfügbar! Der unkontrollierte Einsatz von KI gefährdet Ihre Daten. Kann der Wächter die Lecks finden und beheben, bevor es zu spät ist?

Produkte

Akamai API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

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Akamai Workforce Protector

Schützen Sie Menschen und KI‑Agenten im Browser.

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Akamai Guardicore Segmentation

Verhindern Sie laterale Netzwerkbewegung durch KI‑gestützte Segmentierung.

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Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre KI‑Landschaft – bevor es Ihre Angreifer tun

Unkontrollierte APIs, Agenten und Frontier LLMs bergen neue Risiken für Ihr gesamtes Unternehmen. Akamai bietet umfassende Transparenz und Schutz vor Bedrohungen:

  • Erkennen Sie unbekannte APIs.
  • Verhindern Sie laterale Netzwerkbewegung.
  • Schützen Sie Unternehmens‑KI vor Angriffen.

Buchen Sie noch heute eine KI‑Sicherheitsberatung.
 