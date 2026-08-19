Die Spieler
Lernen Sie die Kräfte kennen, die die Domäne unterstützen und schützen – und die sie bedrohen.
Das Schema
Entdecken Sie die Zonen innerhalb Ihrer KI‑gestützten Architektur
Der Kern
Heimat von LLMs, bereichsspezifischen SLMs und agentischen Netzwerken
Wichtigste Bedrohungen: API‑Kompromittierung, Angriffe auf (und durch) Agenten, Prompt Injection
Der Kern
Heimat von LLMs, bereichsspezifischen SLMs und agentischen Netzwerken
Wichtigste Bedrohungen: API‑Kompromittierung, Angriffe auf (und durch) Agenten, Prompt Injection
Die Krypta
Stark bewachte Festung, in der die sensibelsten Nutzerdaten aufbewahrt werden
Wichtigste Bedrohungen: Datenextraktion durch Missbrauch von Geschäftslogik und Offenlegung sensibler Daten in Payloads
Die Edge
Die entlegenen Bereiche der Domäne, wo die Stadt auf die unberührte Wildnis des offenen Internets trifft
Wichtigste Bedrohungen: Shadow AI und Agentennachahmung; Angreifer, die Frontier LLMs nutzen
Die Edge
Die entlegenen Bereiche der Domäne, wo die Stadt auf die unberührte Wildnis des offenen Internets trifft
Wichtigste Bedrohungen: Shadow AI und Agentennachahmung; Angreifer, die Frontier LLMs nutzen
Die Hülle
Eine alte Technologie, die Workloads, Datenbanken und veraltete Server miteinander verbindet
Wichtigste Bedrohungen: Zombie- und ungeschützte APIs; unverschlüsselte, veraltete Datenübertragungen
Die Folgen
Produkte
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre KI‑Landschaft – bevor es Ihre Angreifer tun
Unkontrollierte APIs, Agenten und Frontier LLMs bergen neue Risiken für Ihr gesamtes Unternehmen. Akamai bietet umfassende Transparenz und Schutz vor Bedrohungen:
- Erkennen Sie unbekannte APIs.
- Verhindern Sie laterale Netzwerkbewegung.
- Schützen Sie Unternehmens‑KI vor Angriffen.
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