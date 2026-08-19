プレイヤー
「ドメイン」を支える者、保護する者、そして脅威となる者を紹介します
スキーマ
AIを活用したアーキテクチャ内の各ゾーンをご紹介します
コア
LLM、ドメイン特化型SLM、エージェント型ネットワークが共存する環境
主要な脅威：APIの侵害、エージェントに対する攻撃（およびエージェントによる攻撃）、プロンプトインジェクション
コア
LLM、ドメイン特化型SLM、エージェント型ネットワークが共存する環境
主要な脅威：APIの侵害、エージェントに対する攻撃（およびエージェントによる攻撃）、プロンプトインジェクション
クリプト
ユーザーの最も機微な情報を保持する、厳重に防御された要塞
主要な脅威：ビジネスロジックの悪用によるデータ窃取、ペイロード内での機微な情報の漏えい
エッジ
都市とオープンなインターネットの荒野が交差する「ドメイン」の最果て
主要な脅威：シャドーAIとエージェントのなりすまし、フロンティアLLMを使用する攻撃者
エッジ
都市とオープンなインターネットの荒野が交差する「ドメイン」の最果て
主要な脅威：シャドーAIとエージェントのなりすまし、フロンティアLLMを使用する攻撃者
ハル
ワークロード、データベース、レガシーサーバーを相互に接続する古の基盤
主要な脅威：ゾンビAPIや保護されていないAPI、暗号化されていない従来型通信経路
エピソード
製品
攻撃者に先を越される前に、AI環境の主導権を握りましょう
API、エージェント、フロンティアLLMの拡大は、企業全体に新たなリスクをもたらします。Akamaiでは、包括的な可視性と脅威防御を提供します。
- 未知のAPIの探索
- 横移動の封じ込め
- エンタープライズAIを攻撃から守る
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