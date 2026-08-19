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「ドメイン」へようこそ

追いつけないほどのスピードでAPIが増殖し、至るところに攻撃者が潜む、拡大し続けるAI環境を探索しましょう

AIの機能が成長するにつれ、アタックサーフェスも拡大しています

未認可のエージェント。未知のAPI。シャドーAI。執拗なサイバー犯罪者。ヒーローは次世代の脅威からアプリケーションやインフラを守ることができるでしょうか？

動画を視聴する（2:53）

AIの機能が成長するにつれ、アタックサーフェスも拡大しています

未認可のエージェント。未知のAPI。シャドーAI。執拗なサイバー犯罪者。ヒーローは次世代の脅威からアプリケーションやインフラを守ることができるでしょうか？

動画を視聴する（3:19）

プレイヤー

「ドメイン」を支える者、保護する者、そして脅威となる者を紹介します

AI-generated visual of the Sentinel, a man in futuristic Akamai-branded armor wearing an ID badge.

センチネル

強み：RSACのプレゼンテーション、脆弱性の探索、ポータルのアクティベーション、攻撃者の排除

弱み：独自の手法に固執する

AI-generated art of the Leech riding a futuristic hoverbike surrounded by glowing drones in a sci-fi city.

リーチ

強み：無限のダークWeb接続、多数の新たなAIエージェント、横移動によるキャリアアップ

弱み：地下室に引きこもっているような外見

AI rendering of mechanical spider robot, the Enterprise LLM character, carrying a glowing red cube near a circular vault.

エンタープライズLLM

強み：知性、献身性、忍耐力

弱み：過剰に人を喜ばせようとする

AI rendering of small helper robots carrying glowing payload cubes, representing API characters in a tech city.

API

強み：従順で設定しやすく、あとは放置できる

弱み：従順で設定しやすく、あとは放置できる

スキーマ

AIを活用したアーキテクチャ内の各ゾーンをご紹介します

コア

LLM、ドメイン特化型SLM、エージェント型ネットワークが共存する環境

主要な脅威：APIの侵害、エージェントに対する攻撃（およびエージェントによる攻撃）、プロンプトインジェクション

AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.
AI-generated art of glowing futuristic skyscrapers interconnected by bridges, representing the Core location on a map.

コア

LLM、ドメイン特化型SLM、エージェント型ネットワークが共存する環境

主要な脅威：APIの侵害、エージェントに対する攻撃（およびエージェントによる攻撃）、プロンプトインジェクション

AI-generated artwork of a futuristic vault labeled Sensitive User Data, representing the Crypt location on a map.

クリプト

ユーザーの最も機微な情報を保持する、厳重に防御された要塞

主要な脅威：ビジネスロジックの悪用によるデータ窃取、ペイロード内での機微な情報の漏えい

エッジ

都市とオープンなインターネットの荒野が交差する「ドメイン」の最果て

主要な脅威：シャドーAIとエージェントのなりすまし、フロンティアLLMを使用する攻撃者

AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.
AI rendering of futuristic spires under a fiery orange sky, representing the Edge location on a map.

エッジ

都市とオープンなインターネットの荒野が交差する「ドメイン」の最果て

主要な脅威：シャドーAIとエージェントのなりすまし、フロンティアLLMを使用する攻撃者

AI rendering of complex, old server infrastructure and tangled network bridges, representing the Hull location on a map.

ハル

ワークロード、データベース、レガシーサーバーを相互に接続する古の基盤

主要な脅威：ゾンビAPIや保護されていないAPI、暗号化されていない従来型通信経路

エピソード

エピソード1：攻撃者はあなたよりもAPIをよく理解している

「リーチ」があなたのAIアプリやAPIを敵に回す前に、「センチネル」は「ドメイン」を守り抜くことはできるのでしょうか？

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エピソード2：できるものなら捕まえてみよ

まもなく公開予定。LLMを活用した脅威が「ドメイン」内を猛スピードで飛び交っています。ヒーローたちはどうやって脅威を封じ込めるのでしょうか？

エピソード3：確認、封じ込め、安全の確保

まもなく公開予定。AIの無秩序な利用はデータを危険にさらします。「センチネル」は手遅れになる前に漏えいを発見し、修復できるのでしょうか？

製品

Akamai API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

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Akamai Workforce Protector

ブラウザー上の人とAIエージェントのやり取りのセキュリティを確保します。

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Akamai Guardicore Segmentation

AIを活用したセグメンテーションにより、デフォルトでラテラルムーブメントを阻止します。

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攻撃者に先を越される前に、AI環境の主導権を握りましょう

API、エージェント、フロンティアLLMの拡大は、企業全体に新たなリスクをもたらします。Akamaiでは、包括的な可視性と脅威防御を提供します。

  • 未知のAPIの探索
  • 横移動の封じ込め
  • エンタープライズAIを攻撃から守る

今すぐAIセキュリティコンサルティングをご予約ください。
 