Defenx, 더 우수한 가격 대비 성능과 보안을 위해 Akamai 선택

장기적인 엘리트 파트너 중 하나인 Defenx가 글로벌 규모에서 신뢰성, 보안, 성능을 유지하면서 비용을 절감하기 위해 새로운 클라우드 공급업체를 찾고 있을 때, Akamai Cloud인 Linode로의 전환을 제안했습니다. Defenx는 BV Tech Group의 한 사업부로, Akamai 솔루션을 통해 영국 시장에서 사이버 보안, 콘텐츠 보안, 지원 서비스를 제공합니다. 다양한 업계에서 활동하며 LickLibrary, Time for Diamonds, Ingeus 등이 주요 고객입니다.

Defenx는 Linode로의 전환 과정이 특히 원활했으며, 시간과 비용 측면에서 매우 효율적이라는 것을 발견했습니다. 워크로드 전환 시간이 4~5일에서 4~5시간으로 단축되었으며 Defenx는 클라우드 비용의 약 60%를 절감했습니다. Defenx는 고객의 아카이브, 웹 워크로드, 모든 데이터 애플리케이션을 쉽게 이전할 수 있었습니다. 트랜스코딩 인프라는 고객 중심의 컴플라이언스 접근 방식을 통해 인상적인 성과를 거두었습니다.



Akamai와의 파트너십에 대해 Defenx 및 Fidogroup의 CTO인 리노 감벨라(Lino Gambella)는 다음과 같이 말했습니다. "이렇게 뛰어난 가격, 구축 속도, 통합 보안 접근 방식을 제공하는 클라우드 공급업체를 찾는 것은 쉽지 않습니다. 이제 Akamai를 통해 모든 것을 한 곳에서 해결할 수 있으며, 2023년에도 지속적인 협력을 기대합니다."



Defenx 및 Fidogroup의 CEO인 조반니 치쿠(Giovanni Cicu)는 다음과 같이 말했습니다. "Akamai와 15년 이상을 신뢰를 바탕으로 긴밀한 관계를 유지해 왔습니다. 고객으로 시작해 엘리트 파트너로 성장한 Defenx는 Akamai를 팀의 연장선으로 보고 있습니다. 가능성은 무한하며 Akamai는 당사의 글로벌 진출, 확장, 신규 시장 개척을 돕고 있습니다."



앞으로 Akamai는 BV Tech Group의 클라우드 워크로드를 전환할 예정이며 Defenx는 고객에게 Linode, Akamai Cloud를 제공할 것입니다.

